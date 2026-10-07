MinInterior denuncia posible corrupción en Bomberos: contratos por $42.000 millones están bajo la lupa

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso una serie de hallazgos en las últimas horas que, según dijo, podrían evidenciar presuntos hechos de corrupción en la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El anuncio fue hecho durante una declaración pública en la que confirmó que el Gobierno presentó denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen la contratación realizada bajo una urgencia manifiesta decretada tras las inundaciones que afectaron a ocho departamentos del país a comienzos de este año.

Antes de referirse a las denuncias, Lara explicó la salida del entonces director nacional de Bomberos, el capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, quien permaneció apenas tres semanas en el cargo.

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“La sola existencia de esos audios hizo que se perdiera la confianza en el capitán Miranda, que se le declarara entonces insubsistente”, afirmó el ministro al referirse a unas grabaciones conocidas recientemente en las que, según explicó, se mencionan presuntas prácticas indebidas relacionadas con hechos ocurridos antes de la actual administración.

Sin embargo, el eje de su intervención estuvo centrado en una auditoría ordenada por el Ministerio del Interior sobre contratos firmados por la Dirección Nacional de Bomberos tras las inundaciones registradas en febrero de este año.

Según Lara, la emergencia afectó a cerca de 250.000 personas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Con base en esa situación, la entidad declaró una urgencia manifiesta que le permitió contratar de manera directa.

De acuerdo con el ministro, de los $42.000 millones contratados bajo esa figura, apenas $313 millones habrían sido destinados directamente a atender las inundaciones.

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“Abusan, instrumentalizan la emergencia para contratar a dedo, supuestamente para atender una emergencia invernal, pero contratan realmente cosas o materiales relacionados con la necesidad de bomberos y la lucha contra los incendios”, señaló.