A siete personas y sus familias se les dañó la Navidad por la pólvora: este fue el balance de daños de la alborada

Nada logró apagar la pólvora en la medianoche que dio inicio a diciembre, ni el tremendo aguacero con vendaval incluido ni las campañas que este año, por fin, comenzaron un mes antes del inicio de la temporada decembrina. Aunque, a ojo, las detonaciones menguaron en varios sectores por la lluvia, varias estaciones del Siata amanecieron arrojando contaminación del aire absolutamente nociva para la salud como consecuencia de la cantidad de pólvora que se quemó.

Y, nuevamente, diciembre comenzó con lesionados por quemaduras por pólvora. Una maldición que Medellín todavía parece lejos de erradicar. Según cifras de la Secretaría de Salud, siete personas resultaron lesionadas por pólvora en el inicio de diciembre; seis de las víctimas son hombres y una mujer. De estas siete personas, cuatro se encontraban manipulando pólvora al momento del accidente y otras tres personas simplemente estaban observando, casos que siguen desmontando la falsa creencia de que la pólvora solo quema a los irresponsables que la manipulan. Donde haya una detonación, habrá riesgos para todas las personas que esté alrededor.

Tres de las víctimas son menores de edad, entre los 12 y los 17 años, mientras que los otros cuatro lesionados son mayores de edad. De estos casos, cuatro de ellos tuvieron manejo ambulatorio y tres requirieron hospitalización; dos de los lesionados tuvieron quemaduras de primer grado, tres padecieron lesiones de segundo grado y otros dos tienen daños de tercer grado.

Un pequeño consuelo es que la cantidad de lesionados de esta alborada en Medellín fue inferior a la misma fecha de 2024, cuando once personas resultaron con quemaduras por manipulación o como víctimas de la manipulación de terceros.

Para los que no hubo cambio alguno fue para la población vulnerable de la ciudad: adultos mayores, pacientes, primera infancia, personas con discapacidad cognitiva. En redes sociales nuevamente circularon dolorosos casos de decenas de personas afectadas, particularmente por las detonaciones y el impacto que estas causan en el sistema nervioso.

Para personas con complicaciones respiratorias fue una madrugada larga y una mañana nefasta. En la estación #12 del Siata en Medellín – Centro, a las 2:00 a.m., se registró una concentración de PM2.5 fue de 31 µg/m³, el doble de lo que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avalar una calidad de aire aceptable, es decir, 15 µg/m³.

En la Estación #83 Medellín – Belén (I.E. Pedro Justo Berrío), la mayor concentración de PM2.5 se registró a las 6:00 a.m., con 26 µg/m³. La medida general en promedio fue calificada como aceptable por el Siata, una falsa seguridad, pues Colombia aún no se ciñe a dichos nuevos parámetros de la OMS establecidos en 2021, y por lo tanto para el Área Metropolitana, hasta los 317µg/m³ se considera calidad de aire aceptable.

Más graves fueron los resultados en la Estación #80 Medellín – Villa Hermosa (Planta de Agua Potable de EPM), a las 3:00 a.m., que registró la mayor concentración de PM2.5, que fue de 48 µg/m³.

También quedó nuevamente registro en redes sociales de cientos de casos de animales de compañía con afectación neurológica, y todo esto sin saber aún cuál fue el impacto en la fauna: cuántos animales terminaron desorientados, atropellados y muertos.