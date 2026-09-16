¿Cuántas sentadillas, flexiones y abdominales debería poder hacer según su edad? Esto dice la ciencia

Antes de inscribirse en un gimnasio o consultar a un entrenador, existe una forma gratuita, sin equipamiento y con respaldo científico de saber en qué condición física se encuentra: hacer sentadillas, flexiones y abdominales hasta el límite y comparar los resultados con los parámetros establecidos por el Cooper Institute, organización científica referente en investigación sobre aptitud física y salud preventiva.
La revista Verywell Health publicó un análisis basado en esos datos que organiza los valores de referencia por grupo de edad y sexo.