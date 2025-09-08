El trago saldría más caro con la reforma tributaria de Petro: cerveza subiría 66% y aguardiente 30%

La reforma tributaria no solo busca financiar el Presupuesto General de la Nación, sino también equilibrar las cuentas fiscales y aportar recursos al aseguramiento en salud. Para lograrlo, el Gobierno propuso cambios de fondo en la tributación de bebidas alcohólicas, que ahora estarán más cargadas de impuestos.
Uno de los ajustes más relevantes es la aplicación de la tarifa general del IVA (19%) a licores, vinos, aperitivos y similares, productos que hasta ahora solo estaban sujetos al impuesto al consumo o a la participación departamental.
De esta tarifa, cinco puntos porcentuales se transferirán directamente a los departamentos para financiar salud.
La Dian será la encargada de compartir la información de las declaraciones de IVA con las Secretarías de Hacienda departamentales, con el fin de garantizar transparencia en la destinación de los recursos.