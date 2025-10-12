Con demanda buscarán que el Pacto Histórico devuelva más de $14 mil millones de reposición de votos por falsificación de cuentas

Un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en donde reconoce que se identificaron ingresos irregulares en la campaña electoral del 2022 daría pie a una demanda por parte del concejal Daniel Briceño, quien anunció que emprenderá acciones legales para exigir la devolución de más de $14.415 millones de pesos.

Así lo anunció el concejal bogotano, insistiendo en que “unas cuentas con delitos no pueden dar lugar a reposición de votos”, pues luego de las elecciones legislativas del 2022, mediante la resolución 3748 del 24 de mayo de 2023 y la 16354 del 4 de agosto del mismo año el Consejo Nacional Electoral (CNE) le reconoció y le pagó al Pacto Histórico 14.415.537.397 pesos.

Briceño argumenta su decisión de demandar en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) identificó irregularidades en la facturación de gastos de transporte aéreo que fueron reportados como soporte económico para la coalición.

A partir de la valoración de pruebas presentadas, la Sala Especial de la CSJ concluyó que se configuraron los delitos de falsedad ideológica en documento privado (Artículo 289 del Código Penal) y fraude procesal (Artículo 453 del Código Penal). Para el alto tribunal se indujo al error al CNE la cual le permitió al Pacto Histórico obtener el reconocimiento del derecho a la reposición de gastos de campaña.

“Desde ya estamos evaluando las acciones judiciales y administrativas para intentar el retorno de esos recursos al país, ya que hubo fraude en las cuentas”, escribió el concejal en su cuenta de X, agregando que “unas cuentas con delitos no pueden dar lugar a reposición de votos”.