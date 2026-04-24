Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud

El exalcalde Daniel Quintero aterriza en la Superintendencia de Salud. Su llegada ya quedó en firme con el Decreto 433, firmado este 23 de abril por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo.
El documento fue firmado pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado la gestión de Quintero en Medellín como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones.
Una de las principales críticas llegó en X por parte de Luis Peláez, diputado de Antioquia, quien adelantó que van a demandar el nombramiento de Quintero.
“Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (Estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte”, afirmó Peláez.