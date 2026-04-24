Pese a sus líos con la justicia, Petro firmó el decreto que nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud

El exalcalde Daniel Quintero aterriza en la Superintendencia de Salud. Su llegada ya quedó en firme con el Decreto 433, firmado este 23 de abril por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo. El documento fue firmado pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado la gestión de Quintero en Medellín como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones. Una de las principales críticas llegó en X por parte de Luis Peláez, diputado de Antioquia, quien adelantó que van a demandar el nombramiento de Quintero. “Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (Estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte”, afirmó Peláez.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se ha sumado a las críticas por el nombramiento de Quintero: “Petro pone al ratón a cuidar el queso. Ha nombrado en la superintendencia de salud a los que se robaron a Medellín. No tiene hoja de vida, tiene prontuario criminal”. Agregó el mandatario: “No tiene experiencia en sacar adelante la salud, sino en destruir la salud, como recibimos nosotros el hospital general, como recibimos Metrosalud y el hospital infantil, concejo de Medellín, que lo tuvimos que revivir. Se robaron la ciudad. Cincuenta y cinco imputados, incluyéndolo a él como jefe de la banda, que ya está imputado y en etapa de juicio por corrupción”.

Gutiérrez hizo un símil con el caso de corrupción en Bogotá de los “hermanos Moreno” conocido como el “Carrusel de la Contratación” (2007-2011) orquestado por el exalcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano, el exsenador Iván Moreno Rojas. En ese sentido, dijo el alcalde, ese episodio “se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron esos hermanitos a Medellín. Qué tragedia para Colombia, qué tragedia para los pacientes. Mientras la gente se muere esperando medicamento y visitas, nombran a los peores criminales a cuidar, supuestamente, lo que queda de la salud”. Por otro lado, desde el Comité Intergremial de Antioquia manifestaron su rechazo al nombramiento “del cuestionado e investigado Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud”. Esa organización instó a demandar el nombramiento del exalcalde de Medellín. ”Invitamos a la sociedad a buscar las formas legales y jurídicas para demandar esta elección. Múltiples denuncias e investigaciones tienen los entes de control de la Alcaldía de Daniel Quintero, que han llevado a numerosas imputaciones y que ha dado resultados culposos para gran parte de su equipo de gobierno. Es por esto que los colombianos no podemos permitir que el sistema de salud y los recursos que maneja, sean mal administrados como en su Alcaldía”, dio a conocer esa agremiación.

Antesala de controversia

La confirmación del nombramiento de Quintero llega después de días de controversia, intensificados cuando la Presidencia publicó su hoja de vida en el portal de aspirantes a cargos en el Ejecutivo. Desde entonces, el debate no ha bajado de temperatura. Lea también: Juicio del caso Área Metropolitana en gobierno Quintero: pendiente luz verde a colaboración de nuevos testigos Quintero asume en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en una Supersalud marcada por la inestabilidad en su dirección y bajo presión creciente. El cuestionado nuevo superintendente aterriza en un momento crítico: un sistema con varias EPS intervenidas, señales de fatiga financiera y una lupa cada vez más exigente sobre su sostenibilidad. Además, el superintendente al asumir las responsabilidades legales y administrativas de la Supersalud tendrá que tomar decisiones sobre el presupuesto asignado para esta entidad.

De acuerdo con el Decreto 1477 de 2025 que es el que determina el Presupuesto General de la Nación, para el 2026 Supersalud tiene en sus arcas algo más de 562.000 millones de pesos, de los cuales 369.000 millones fueron ingresos percibidos el año anterior y 193.000 millones tenía como base. Amplíe la noticia: Las 43 imputaciones a Quintero y los suyos por presunta corrupción, ¿se robaron Medellín? Además de estos montos, ya en el primer trimestre la entidad ya había informado sobre la recuperación de 8.500 millones de pesos producto de acuerdos de pago con 9 hospitales públicos y 33 IPS.

Más cuestionamientos

El nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud, solo oficializado este viernes, ya había provocado una escalada de reacciones cuando se conoció de la publicación de su hoja de vida. Las reacciones se dividen entre una oposición frontal que lo califica de “saqueo”, una izquierda interna fracturada y un sector técnico en alerta. Carlos Carrillo, el director de la UNGRD, ha sido la voz más crítica dentro del Ejecutivo. Calificó la designación como un “yerro enorme” y advirtió que Quintero es un “hampón que se robó a Medellín”. Aseguró que la “lealtad al Presidente consiste en decirle la verdad” sobre el daño que este nombramiento le hace al proyecto del Pacto Histórico. No se pierda: Crece presión ciudadana por nombramiento de Daniel Quintero en la SuperSalud; piden que la justicia actúe Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza ha cuestionado la falta de idoneidad técnica de Quintero, señalando que nombrar a un exalcalde imputado por corrupción en un cargo de vigilancia es una “afrenta a los pacientes” y un riesgo para la estabilidad del sistema en plena crisis. Otro sectores han utilizado términos como “burla”, “saqueo” e “infamia” para describir la llegada de Quintero a la Supersalud. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, hace unos días ya había dicho: “Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud. Es vergonzoso; estas personas deberían estar en la cárcel, no en la vigilancia estatal”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, señaló que Quintero es el “quinto superintendente de este gobierno” y que se cumplirá el adagio de que “no hay quinto malo, sino peor”. Anticipó que Quintero usará el cargo para “ensañarse” contra las instituciones antioqueñas. Por su parte, el senador Andrés Forero afirmó: “¿Qué supone uno? En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la vigilancia. Es el ratón cuidando el queso”. Daniel Briceño, electo representante a la Cámara, vinculó este nombramiento con el de Jorge Iván Ospina en la Nueva EPS, afirmando que el Gobierno “está entregando la salud a figuras con cuestionamientos de corrupción para “raspar la olla”. Entérese: Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora sería superintendente de Salud

Llega en medio de crisis de Nueva EPS

Su llegada se da en un momento especialmente sensible, en el que la Superintendencia tiene bajo intervención a siete aseguradoras que concentran 23 millones de afiliados. En paralelo, el presiente Petro designó como interventor de Nueva EPS —la intervenida aseguradora más grande del país, que enfrenta una compleja situación operativa y financiera— al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hijo del exmilitante del M-19 Iván Marino Ospina. Su nombramiento se produjo en medio de un limbo jurídico tras el vencimiento de la intervención el pasado 3 de abril y sin que inicialmente existiera claridad sobre su prórroga, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro de la entidad. Lea también: Supersalud: Daniel Quintero pasaría a manejar más de $562.000 millones de la salud de los colombianos pese a investigaciones

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