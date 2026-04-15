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Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora será superintendente de Salud

El exalcalde de Medellín fue nombrado como superintendente nacional de Salud por el gobierno de Gustavo Petro. Esto ocurre en un contexto electoral y en medio de una oleada de críticas en su contra.

  • Daniel Quintero será el superintendente nacional de Salud. FOTO: Colprensa
    Daniel Quintero será el superintendente nacional de Salud. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Daniel Quintero Calle no tiene experiencia en el sector salud ni formación como administrador, pero fue nombrado superintendente nacional de Salud por el gobierno de Gustavo Petro. Su hoja de vida fue publicada este miércoles por la Presidencia, en un momento clave de cara a las elecciones que se avecinan y en las que él mismo intentó participar como candidato.

Sin embargo, su nombramiento ha desatado una fuerte ola de críticas en medio de una creciente preocupación por su paso por la Alcaldía de Medellín, cuya gestión derivó en 43 investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Su primera reacción tras la designación fue un ataque directo contra las EPS, el “uribismo” y el neoliberalismo, a los que acusó de haber armado una especie de complot para “robarse la plata del país”.

“Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, escribió en su cuenta de X.

No es el primero ni el último ataque, puesto que sobre él pesan diversos casos de malos manejos en hospitales y señalamientos contra EPS como Sura, considerada una insignia de los antioqueños. En 2021 y 2022, acusó a la Entidad Promotora de Salud de tener intereses particulares en la gestión de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Esto llevó a que Gonzalo Pérez Rojas, expresidente del Grupo Sura, se pronunciara y afirmara que los ataques de Quintero obedecían a una desinformación “sin fundamento”.

Lea también: Es falso que tengamos intereses particulares en EPM: Gonzalo Pérez, presidente de Sura

Por su parte, los directivos de EPM aseguraron que su gestión es “transparente como compañía y está respaldada en hechos concretos y verificables que han aportado al desarrollo de Medellín y Colombia. Por eso, es completamente falso asegurar que Grupo Sura y las empresas con las que compartimos vínculo tengamos injerencia, intereses particulares o decidamos sobre la gestión de EPM, y menos sobre proyectos como Hidroituango”.

Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora será superintendente de Salud

“Vicky Davila y Vargas Lleras se están gastando miles de millones en pauta para las elecciones violando la ley. Las EPS esconden medicamentos. Hacen ataques legales a candidatos independientes. La derecha empezó campaña. Harán cosas peores”, escribió Daniel Quintero en su cuenta de X en 2025.

Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora será superintendente de Salud

“Los hospitales le roban a las EPS, las EPS al gobierno y las farmacéuticas a todos. Cuadran caja con muertes, niegan tratamientos y demoran medicamentos. El sistema de salud en Colombia es el más corrupto y malvado del mundo”, escribió en enero de 2025.

Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora será superintendente de Salud

El deterioro del Hospital General de Medellín

Mario Fernando Córdoba Pérez fue gerente del Hospital General de Medellín durante la alcaldía de Quintero. Sobre Córdoba la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una investigación disciplinaria en 2025, y su gestión estuvo marcada por una profunda crisis financiera: mientras en 2021 los estados financieros del hospital registraban ganancias por $17.148 millones, en 2023 se reportaron pérdidas por $129.000 millones.

A esto se sumó la situación de Metrosalud, entidad que presta servicios de primer nivel y atiende a población vulnerable, del régimen subsidiado y migrantes en al menos 52 centros de salud de la ciudad, que también quedó en muletas al punto de necesitar más de $80.000 millones para salir a flote.

Siga leyendo: “Recuperar el Hospital General de Medellín y la red de Metrosalud ha costado $192.000 millones”: secretario de Hacienda

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