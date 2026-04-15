Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora será superintendente de Salud

Daniel Quintero Calle no tiene experiencia en el sector salud ni formación como administrador, pero fue nombrado superintendente nacional de Salud por el gobierno de Gustavo Petro. Su hoja de vida fue publicada este miércoles por la Presidencia, en un momento clave de cara a las elecciones que se avecinan y en las que él mismo intentó participar como candidato.

Sin embargo, su nombramiento ha desatado una fuerte ola de críticas en medio de una creciente preocupación por su paso por la Alcaldía de Medellín, cuya gestión derivó en 43 investigaciones por presuntos hechos de corrupción.

Su primera reacción tras la designación fue un ataque directo contra las EPS, el “uribismo” y el neoliberalismo, a los que acusó de haber armado una especie de complot para “robarse la plata del país”.

“Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, escribió en su cuenta de X.