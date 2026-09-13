David Alonso remontó en San Marino, pero no entró al podio de Moto2; Marc Márquez, líder por primera vez en el año en MotoGP

La decimocuarta salida del Mundial de Moto2 en San Marino parecía traer una alegría para David Alonso cuando se inició la competición el pasado viernes 11 de septiembre, donde el piloto colomboespañol destacó marcando el tercer mejor tiempo de los entrenamientos libres; sin embargo, una caída ocasionada por Alberto Fernández en la qualy 2 lo condicionó para el resto del fin de semana.

Cuando Alonso hizo una primera vuelta en clasificación, esta fue anulada por exceder los límites de pista, algo que frustró un poco al nacido en Madrid, pero de madre colombiana. No obstante, lo que siguió a continuación, que fue la caída, liquidó un fin de semana que pintaba para más, mínimo, el podio este domingo 13 de septiembre.

Ya llegado el séptimo día de la semana, con un circuito de Misano a reventar y con David Alonso recuperándose de la caída y largando desde la posición número 17 a la que cayó tras el percance, el cafetero tenía un gran reto frente a él y emprendió camino a realizar lo que mejor sabe hacer en carrera: remontar.

Antes de iniciar la carrera, Alonso se enteró de las sanciones que fueron adjudicadas a algunos competidores, lo cual lo ubicó en la decimoquinta posición de la parrilla. A esta buena noticia, llegó otra “ayuda” de Albert Piqueras, quien en la primera curva se llevó a Dani Holgado y Senna Agius (dueña de la pole), lo que hizo que tres pilotos más salieran de competición.

Con este panorama y una buena largada, David Alonso logró ubicarse noveno, subió al octavo y bajó al undécimo puesto durante la carrera. Al final, fue el puesto número nueve el que ocupó cuando se ondeó la bandera a cuadros.

“En ocasiones las cosas no salen como nos gustaría. No es la posición que quería, sobre todo después de un buen fin de semana, pero hoy era un día para seguir sumando. Centrado desde ya en recuperar el bíceps y seguir en la misma línea en el #AustrianGP”, escribió en Instagram el piloto del Aspar Team.