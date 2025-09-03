Estos son los nuevos “juguetes” bélicos que presentó China para mostrar su poderío ante el mundo

China presentó este miércoles en un gran desfile militar en Pekín, con drones submarinos, misiles de gran tamaño y nuevas armas láser, una demostración de fuerza en un momento de tensiones con Estados Unidos.

Los expertos militares siguieron de cerca el evento, al que asistieron el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong Un.

En el discurso inaugural de esta parada militar que conmemoró los 80 años de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Xi Jinping advirtió que su país es “imparable”.

El gigante asiático desveló su nuevo modelo de misil balístico intercontinental DF-5C, una notable mejora de la tecnología militar china.

Esta arma nuclear de combustible líquido, que forma parte de la familia de proyectiles “Dongfeng” de fabricación nacional, se exhibió en las plataformas de grandes vehículos militares camuflados.

El Global Times, un tabloide nacionalista, afirmó que el DF-5C es capaz de alcanzar cualquier punto de la Tierra. “Se encuentra en estado de alerta permanente para disuadir de forma eficaz, prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo”, afirmó.

El desfile contó además con dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran envergadura y forma de torpedo, el AJX002 y el HSU100, transportados en la parte superior de largos camiones.

El primero es “presumiblemente un modelo de reconocimiento”, según el analista de defensa Alex Luck. “El segundo era más misterioso, pero se dice que tiene capacidad para sembrar minas sin tripulación”, comentó el experto a la AFP.

Aunque China sigue estando por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío naval de superficie, según el sitio web Naval News, cuenta con el mayor programa del mundo de “vehículos submarinos no tripulados extragrandes” (XLUUV), con al menos cinco tipos en el agua.

También se pasearon por Tiananmen cuatro nuevos misiles antibuque, de varios metros de longitud y montados en la parte trasera de vehículos. Se trató de los YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. “YJ” es la abreviatura de “Ying Ji”, que significa “ataque del águila” en chino.

Estos proyectiles pueden lanzarse desde barcos o aviones y están diseñados para infligir daños críticos a grandes embarcaciones. Los modelos YJ-17, YJ-19 y YJ-20 podrían ser hipersónicos, lo que significa que pueden volar al menos a cinco veces la velocidad del sonido.

Antes del desfile, causó gran revuelo una potente arma que una cuenta en la red social X vinculada al ejército chino promocionó como “el sistema de defensa aérea láser más potente del mundo”.

El miércoles se vieron varios LY-1, grandes dispositivos blancos con pantallas de color azul intenso, transportados en la parte superior vehículos militares.