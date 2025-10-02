Gobierno Trump anunció despliegue de agentes migratorios del ICE durante el Super Bowl donde cantará el latino Bad Bunny

La designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 desató críticas entre los asesores del presidente Donald Trump por la elección de la estrella puertorriqueña.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, advirtió que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el evento que congregará a miles de personas el 8 de febrero en California.

El funcionario aseguró en una entrevista con el programa The Benny Show que el Super Bowl no será “un refugio” para personas indocumentadas.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, lo cual es contrario a cómo era antes”, declaró.

Lewandowski también aprovechó para arremeter contra el cantante de 31 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, y a quien acusó de “odiar a Estados Unidos”.

“Es una vergüenza que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de Medio Tiempo. Deberíamos intentar ser inclusivos, no excluyentes. Hay muchísimas bandas y artistas geniales que podrían tocar en ese espectáculo y unirían a la gente, no la separarían”, afirmó.

Cabe recordar que Bad Bunny, que en el pasado apoyó públicamente a Kamala Harris en su campaña contra Trump, ya había expresado temores de presentarse en Estados Unidos por las redadas migratorias.

“Estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, dijo en una entrevista de la reconocida revista inglesa ID.