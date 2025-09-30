Murió el inmigrante mexicano que fue herido en medio de un tiroteo en oficina de ICE en Dallas, Texas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el martes la muerte de uno de los ciudadanos mexicanos que resultó herido la semana pasada en un ataque armado a un centro de detención de migrantes en el sur de Estados Unidos.

El ataque al centro de detención del servicio federal de inmigración ICE en Dallas, Texas, fue perpetrado el 24 de septiembre por un francotirador que abrió fuego desde una azotea cercana. Inicialmente, las autoridades habían reportado que un migrante de origen salvadoreño murió y otros dos resultaron heridos, entre ellos el mexicano.

“Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia, en todo sentido, tanto apoyo económico, moral”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina, al informar la muerte del mexicano. “Si quieren presentar una denuncia, daremos todo el apoyo”, añadió.

El fallecido fue identificado como Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, una oenegé de la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre cariñoso y un proveedor para nuestra familia”, dijo su esposa Stephany Gauffeny, citada en el comunicado de la organización.