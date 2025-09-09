Día Mundial de la Prevención del Suicidio: conozca las cifras y las estrategias de Medellín

Este 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Además de visibilizar estrategias para mitigar esta problemática, esta fecha sirve como escenario para examinar cifras y casos que reflejan la situación actual del suicidio en diferentes ciudades y países.
En la capital antioqueña, en los primeros siete meses del año, Medicina Legal reporta que 102 personas han acabado con sus vidas. Tanto en las cifras locales como en las nacionales, hay dos hechos que llaman la atención: el mayor número de casos está concentrado en jóvenes, y son las mujeres quienes registran el mayor número de intentos de suicidio.
En 2023, el último año con reporte completo, el 59 % de las personas que se suicidaron en el país tenían entre 5 y 29 años. En Medellín, en ese mismo año, más del 60% de los intentos de suicidio correspondió a mujeres.
Diego Espíndola, psiquiatra y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, explica que los factores biológicos, sociales y medioambientales son considerados de riesgo al hablar de suicidio. Sin embargo, los más determinantes son las condiciones de salud mental, como la depresión, la ansiedad o el trastorno afectivo bipolar. Según el experto, en los últimos años se ha evidenciado que las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y la población LGBTIQ+ también tienen alto riesgo dentro de esta problemática.