Dian radica reforma al régimen sancionatorio aduanero: aquí los detalles

Tras la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Sentencia C-072 de 2025 —la cual otorgaba facultades extraordinarias al Gobierno para regular sanciones aduaneras y decomisos—, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) radicó un nuevo proyecto de ley con el que busca establecer un marco normativo más claro, moderno y ajustado a estándares internacionales.
Carlos Emilio Betancourt, director general encargado de la Dian, explicó que la iniciativa tiene como propósito “fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, dotando al país de un marco normativo actualizado que aporte seguridad jurídica y responda a la dinámica del comercio exterior hacia el futuro”.
El proyecto deberá radicarse antes del 20 de junio de 2026 y fue construido a través de mesas de trabajo en las que participaron gremios, empresarios y autoridades del sector.
Entérese: ¿Qué hay detrás de la salida de Luis Eduardo Llinás de la UIAF y de la Dian?
Reducción de infracciones y nuevas reglas para sanciones y decomisos
Uno de los principales cambios que propone el nuevo régimen sancionatorio aduanero es la reorganización del catálogo de infracciones. De las 357 faltas actuales, solo quedarán 80, mientras que las causales de aprehensión se reducirán de 42 a 26.