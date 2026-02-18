“Son 180 minutos, la llave no está cerrada”: Ichazo y Fydriszewski llaman a la calma tras el triunfo del DIM en Libertadores

El 2-1 del Independiente Medellín en territorio uruguayo ante Liverpool dejó sensaciones positivas en el cuadro antioqueño, que dio un paso importante en la ida de la fase previa a la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Dos nombres propios marcaron la diferencia: el arquero uruguayo Salvador Ichazo y el delantero argentino Francisco Fydriszewski. Ichazo hizo honor a su nombre y fue literalmente el salvador del equipo rojo en varias acciones claras de gol generadas por el conjunto charrúa. Sus intervenciones sostuvieron al DIM en momentos de presión.



¿Qué dijeron Ichazo y Fydriszewski tras la victoria en Uruguay?

“Me tocó aparecer y para eso estamos también. Esta victoria nos viene bien, pero sabemos que el partido es de 180 minutos, así que hay que estar con los pies sobre la tierra. Nos vamos con la tranquilidad que se hizo el trabajo que vinimos a hacer”. El arquero dejó claro que, aunque el resultado es favorable, la serie está lejos de definirse. En la misma línea habló Fydriszewski, quien resaltó la importancia anímica del triunfo para un equipo que venía golpeado en lo reciente. “Era necesario por lo anímico porque nosotros veníamos golpeados, pero bueno, esta victoria todavía no se da porque es una llave, así que esperemos hacer lo nuestro en casa y poder pasar de llave”.

Fecha y hora: ¿Cuándo juega el DIM el partido de vuelta en el Atanasio?

Para el Medellín será determinante cerrar la serie el próximo martes 24 en el estadio Atanasio Girardot (7:30 p.m.). Además del objetivo deportivo de asegurar la clasificación a la fase de grupos, el paso a la siguiente instancia representaría un importante alivio económico para las arcas del club. Sin embargo, el equipo no podrá contar en el banco con su entrenador, Alejandro Restrepo, quien fue expulsado en una acción polémica. En la jugada, un futbolista de Liverpool que iba con prisa por el balón chocó con el técnico, pero el árbitro interpretó que Restrepo intentaba impedir la rápida reanudación y le mostró la tarjeta roja.

Calendario del DIM: Duelo ante Llaneros antes de Libertadores

Previo al decisivo duelo internacional, el DIM tendrá acción este viernes en Villavicencio (6:20 p.m.) frente a Llaneros, con la misión de mejorar su rendimiento en la Liga y llegar con mayor confianza al compromiso continental. El Rojo buscará no solo sellar el tiquete a la fase de grupos, sino también conseguir la primera victoria del año en casa ante su hinchada, un objetivo que hasta ahora le ha sido esquivo y que sería el complemento ideal para una semana que puede marcar el rumbo de la temporada.



