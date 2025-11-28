Cuatro miembros de las disidencias murieron en Anorí, Nordeste antioqueño, mientras manipulaban explosivos

Cuatro integrantes de un grupo armado irregular habrían fallecido en las últimas horas en una zona rural del Nordeste antioqueño, según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario seccional publicó en su cuenta de X que las muertes se habrían presentado en la zona rural de Anorí, donde fueron hallados los cuerpos sin vida.

“Los primeros indicios, señalan que se trata de miembros del frente 36 de Farc que estaban manipulando artefactos explosivos y que se les detonaron en el momento en que los estaban instalando”, añadió Rendón.

El personero de esa población, John Calle, le confirmó a EL COLOMBIANO la veracidad de esta información. De acuerdo con el representante local del Ministerio Público, el incidente ocurrió en la vereda Moreno Cano, localizada aproximadamente a seis horas del casco urbano.

Por esta zona, de acuerdo con el Gobernador, actúan también el ELN y el Clan del Golfo (también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), grupos que viven en una continua confrontación por el dominio de las rentas criminales.

Noticia en desarrollo...