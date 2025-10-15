Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Times

La administración de Donald Trump habría autorizado ejecutar operaciones encubiertas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, en plena lucha contra el narcotráfico y su persecución contra Nicolás Maduro.

Así lo informó el diario estadounidense The New York Times, que afirma en sus páginas que la autorización a la agencia le permitiría desarrollar operaciones letales, además de misiones en aguas del Caribe.

Lea también: Estados Unidos desarmará a Hamas si se niega a hacerlo, advierte Trump

El medio cita a funcionarios estadounidenses, quienes también sostienen que el objetivo final de Estados Unidos es sacar a Nicolás Maduro del poder.

Aunque la CIA tendría el poder para llevar a cabo operaciones en Venezuela y en el Caribe, aún no se confirma si estas intervenciones se harían de forma activa o solo sería una medida de contingencia.

Esta no sería la primera vez que la CIA colabora en aspectos de seguridad en Latinoamérica, siendo un claro ejemplo de esto la lucha en México contra los carteles de la droga. Sin embargo, sí sería la primera vez que se autorice a la CIA ejecutar operaciones directas en la región.