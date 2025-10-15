x

Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según The New York Times

El Ejército estadounidense también estaría buscando la autorización de ataques dentro del país sudamericano.

  Las intenciones de la administración de Donald Trump sería sacar a Nicolás Maduro del poder. Foto: Getty Images
    Las intenciones de la administración de Donald Trump sería sacar a Nicolás Maduro del poder. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 25 minutos
bookmark

La administración de Donald Trump habría autorizado ejecutar operaciones encubiertas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, en plena lucha contra el narcotráfico y su persecución contra Nicolás Maduro.

Así lo informó el diario estadounidense The New York Times, que afirma en sus páginas que la autorización a la agencia le permitiría desarrollar operaciones letales, además de misiones en aguas del Caribe.

Lea también: Estados Unidos desarmará a Hamas si se niega a hacerlo, advierte Trump

El medio cita a funcionarios estadounidenses, quienes también sostienen que el objetivo final de Estados Unidos es sacar a Nicolás Maduro del poder.

Aunque la CIA tendría el poder para llevar a cabo operaciones en Venezuela y en el Caribe, aún no se confirma si estas intervenciones se harían de forma activa o solo sería una medida de contingencia.

Esta no sería la primera vez que la CIA colabora en aspectos de seguridad en Latinoamérica, siendo un claro ejemplo de esto la lucha en México contra los carteles de la droga. Sin embargo, sí sería la primera vez que se autorice a la CIA ejecutar operaciones directas en la región.

La autorización se da en un momento en el que el Ejército de EE. UU. organiza una escalada y estaría buscando que el presidente republicano considere la opción de ataques dentro del territorio venezolano.

¿Trump se cansó de Maduro?

Desde inicios de este mes y de acuerdo al mismo medio neoyorquino, Donald Trump se cansó de Nicolás Maduro y le ordenó a Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, detener todo acercamiento diplomático con el régimen venezolano.

El mandatario estadounidense le solicitó a su funcionario suspender las comunicaciones diplomáticas con Maduro, debido a la frustración que dice sentir al ver que este último no quiere entregar el poder voluntariamente y muestra una casi nula intención de combatir el narcotráfico.

Desde el momento en el que la Casa Blanca anunció una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, acusándolo de ser la cabeza del Cártel de los soles, EE. UU. ha desplegado alrededor de 10.000 soldados distribuidos en 8 buques de guerra y un submarino. Este despliegue ha desencadenado en el ataque a cinco embarcaciones venezolanas que al parecer transportaban droga en el mar Caribe.

Siga leyendo: Video | Trump anunció que EE. UU. destruyó otra embarcación frente a las costas de Venezuela: se reportaron 6 muertos

