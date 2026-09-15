Ofrecen $50 millones de recompensa para capturar al responsable de atacar a machete a una perra en Remedios, Antioquia

Esta semana, el departamento se enardeció por un nuevo caso de maltrato animal. Se conoció el video de una perra con graves tajos en sus patas que le impedían caminar con normalidad. Las heridas estaban abiertas y, según se denunció, el ataque habría sido cometido con un machete. Fue un refugio de animales el que alertó sobre la situación en Remedios, municipio del Nordeste antioqueño. Las imágenes difundidas muestran al perro con heridas visibles y dificultades para apoyar una de sus patas mientras intenta alimentarse. La denuncia señala como presunto responsable a un trabajador de un establecimiento comercial de la localidad, aunque hasta el momento esa acusación proviene únicamente de la denuncia ciudadana, y serán las autoridades quienes deban determinar quién provocó las lesiones. Entérese: Alcaldesa de Bello denuncia amenaza de muerte en su contra tras exponer caso de maltrato animal Ante esto, organizaciones y ciudadanos solicitaron la intervención de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Remedios, además de pedir que se verifique el estado de salud del animal y se recopilen las pruebas disponibles —videos, fotografías, testimonios y el respectivo reporte médico veterinario— para establecer responsabilidades. Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del presunto agresor. Mientras avanzan las solicitudes de intervención, no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de la persona señalada en la denuncia.

Maltrato animal en Antioquia

El de Remedios no es el único episodio de maltrato animal que ha llevado a la Gobernación de Antioquia a ofrecer recompensas este año. En agosto, el municipio de San Roque, ubicado entre el Oriente y el Nordeste antioqueño, se conmocionó por el caso de la perrita Luna, quien murió después de ser robada, abusada sexualmente y golpeada brutalmente. Los veterinarios que la atendieron determinaron que además tenía una lesión en la columna vertebral. El alcalde de San Roque, Alejandro Villegas, rechazó públicamente lo ocurrido: “Repudiamos todo acto de maltrato y abuso contra los animales”, y prometió activar todos los mecanismos para dar con los responsables. El gobernador Andrés Julián Rendón ofreció, también en ese caso, una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Hasta el momento, no se han conocido avances sobre este caso.

Lo que dice la Ley Ángel

El caso reabre la conversación sobre la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endureció las sanciones contra el maltrato animal en Colombia. La norma establece penas de prisión de 32 a 56 meses —entre 2 años y medio y casi 4 años y 8 meses— para quienes causen la muerte de un animal, y de 20 a 42 meses para quienes le causen lesiones que afecten gravemente su salud o integridad física. Además de la cárcel, la ley contempla la prohibición de tener animales o mascotas durante un periodo de 5 a 7 años, multas económicas que varían según la gravedad de la conducta, y exige una respuesta rápida y efectiva de las autoridades locales y de policía ante este tipo de denuncias.

De hecho, el país vivió un hito judicial este mes respecto a este tipo de delitos. El 10 de septiembre, la Fiscalía judicializó por primera vez a un hombre por el delito de acceso carnal a un animal: Edwin Leonicio Vélez Cardozo, señalado de abusar sexualmente de una perrita también llamada Luna en San Vicente de Chucurí, Santander, el pasado 30 de agosto. Según la investigación, Vélez retuvo al animal, la trasladó a su vivienda y allí la habría abusado sexualmente, lo que le provocó sangrado e inflamación en varios órganos, además de cambios de comportamiento: dejó de comer, mostró conductas de aislamiento y empezó a huir cuando alguien se le acercaba. Un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), le imputó los delitos de acceso carnal a animal en concurso con lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Aunque Vélez no aceptó los cargos, igual deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso. Ese caso fue posible gracias a la Ley 2627 de 2026, que tipifica por primera vez en Colombia el delito de zoofilia, con penas de prisión de entre 48 y 55 meses —hasta 4 años y medio—, multas de 30 a 50 salarios mínimos mensuales, e inhabilidad de uno a tres años para ejercer profesiones u oficios relacionados con el manejo de animales, además de la prohibición de tenerlos o cuidarlos. Las penas se agravan si los hechos ocurren en espacios públicos, en presencia de menores de edad, si son grabados con fines de difusión pornográfica, o si el animal muere como consecuencia de la agresión. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico y autora de la ley, celebró la decisión: “Este es el primer caso en la historia de Colombia que logramos gracias a la penalización de la violación a los animales en el país”, y pidió “la máxima condena” para el procesado. Casos como los de Remedios, San Roque y San Vicente de Chucurí muestran que, pese al endurecimiento de las penas, el maltrato animal sigue siendo un fenómeno recurrente en Antioquia y el país, mientras las autoridades intentan que la nueva legislación se traduzca en investigaciones efectivas y condenas ejemplarizantes. Lea más: Ofrecen $50 millones por los responsables de la violación y muerte de perrita en San Roque, en Antioquia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas