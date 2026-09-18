Ecopetrol elige la nueva cúpula de su junta directiva: así quedó conformada

Ecopetrol informó que, durante la sesión del 17 de septiembre de 2026, su junta directiva eligió a Carlos Augusto Suárez Rojas como presidente del órgano directivo y a Claudia Margarita Lafaurie Taboada como vicepresidenta.
La decisión hace parte de la nueva conformación del órgano directivo de la petrolera estatal, que también definió la integración de los seis comités de apoyo que acompañan las decisiones de la junta.
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Los integrantes designados en estos comités iniciaron sus funciones desde el 17 de septiembre.