El ingenioso movimiento de ajedrez de EE. UU. en República Dominicana que reordena el tablero del Caribe: ¿se enfoca en Colombia y Venezuela?

El gobierno de Donald Trump acaba de hacer una de sus jugadas más astutas en el marco de las operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Y es que Luis Abinader, presidente de República Dominicana, autorizó que el país norteamericano utilizara temporalmente su Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas con el fin de instalarse y combatir, desde un ángulo estratégico, a las narcolanchas que se dicen salir de Suramérica.
El anuncio se produjo durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Santo Domingo, en un momento en que Washington busca aumentar la presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un cartel de la droga.
“Hemos autorizado a Estados Unidos, por tiempo limitado, a utilizar áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de aeronaves, incluyendo el reabastecimiento de combustible y el transporte de equipos y personal”, dijo el presidente Luis Abinader en conferencia de prensa.
Esto ocurre en medio de la reciente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que permite a EE. UU. la facultad de congelar activos, investigar a personas vinculadas y solicitar que otros países se sumen para bloquear a sus miembros en ámbitos financieros y de seguridad.