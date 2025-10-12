¿Más empleo, pero menos productividad? El efecto mixto de la reducción de la jornada laboral

Colombia está viviendo un fenómeno que pocos veían venir, pues cada vez hay más gente trabajando y menos desempleados. Aunque algunos expertos discrepan de las cifras, brindadas por el Dane, en agosto de 2025, la tasa de desempleo se ubicó en 8,6%, la más baja para ese mes desde que hay registro, y ya son cuatro meses seguidos rompiendo récords. En total, entre 2022 y 2025 se sumaron 1,8 millones de personas más al mercado laboral.
Pero como en toda historia de éxito, hay una letra pequeña. Un nuevo informe de Corficolombiana reveló que detrás de estas cifras tan celebradas se esconde una paradoja que podría pasar factura: sí hay más empleos, pero no necesariamente más productividad. En otras palabras, el país está trabajando más... para producir lo mismo.
La explicación no está en un milagro económico, sino en una decisión regulatoria: la reducción progresiva de la jornada laboral, establecida por la Ley 2101 de 2021, que bajará gradualmente el número de horas semanales de 48 a 42 entre 2023 y 2026.
Según el estudio de Corficolombiana Descifrando el mercado laboral: Parte I ¿Menos horas, más empleo?, entre 2022 y 2025 la cantidad promedio de horas trabajadas por persona cayó 3,5%, pasando de 43,3 a 41,8 horas. Sin embargo, el total de horas trabajadas en toda la economía aumentó 4,6%. Entre los argumentos de este fenómeno, según Corfi, se encuentran que “las empresas han tenido que contratar más personal para mantener sus operaciones”.