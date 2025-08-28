“Se vale soñar”, dijo Egan tras la etapa 6 de la Vuelta, ganada por Jay Vine

Egan Bernal continúa sorprendiendo con su nivel en la Vuelta a España. Con fortaleza y gran lectura de carrera, el cundinamarqués no solo soporta el ritmo que imponen grandes oponentes, sino que también da señales de su ambición de pelear por los puestos de honor.
Este jueves, en la primera jornada de montaña de la edición 80 de la competencia, de 170,3 kilómetros, entre Olot y Pal Andorra y donde venció el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates) tras estar escapado más de 160 km, Bernal llegó con el grupo de favoritos al título.
La general tuvo cambios. Ahora el nuevo líder es el noruego Torstein Træen, compañero de equipo del bogotano Santiago Buitrago.
Lo de Træen también es de admirar. El corredor de 30 años de edad padeció cáncer testicular en 2022, se recuperó y volvió pronto a la alta competencia. En 2024 logró su primera victoria profesional tras ganar etapa en la Vuelta a Suiza.