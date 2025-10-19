Sin complicaciones, pero con poca participación cerraron las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud

A las cuatro de la tarde en punto, la Registraduría Nacional reportó, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que habían cerrado las urnas de las segundas elecciones al Consejo de Juventud.

Le puede interesar: CNE le negará al Pacto otra petición, Roy Barreras oficializará su candidatura y otros secretos del poder en De Buena Fuente

“Gracias a todos los jóvenes que salieron a votar y demostraron que la democracia también se construye desde la juventud”, señalaron.

La Registraduría compartió a través de esa red social, reportes de desde los diferentes departamentos del país, celebrando el éxito y la tranquilidad con la que transcurrió la jornada, aunque los resultados no parecen tan alentadores.

“Un poco más de un millón quinientos mil jóvenes participaron en esta importante jornada electoral. Circunstancia que sin duda nos anima, porque se trata de jóvenes que hoy estarán representados en los consejos municipales de juventud en cada uno de los municipios de Colombia, y aspiramos y esperamos que los señores alcaldes de estos municipios, como es su deber y obligación, reconozcan estos consejos municipales y que les abran los espacios que la ley les obliga”, dijo el registrador Hernán Penagos.