Embajada de EE. UU. condenó ataques terroristas en Jamundí y Cauca: “Las acciones violentas no deben ser toleradas”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció en la mañana de este lunes para condenar de manera contundente los ataques terroristas registrados en Jamundí y Cauca, en medio de una escalada de violencia atribuida a las disidencias de las Farc, en particular al frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco. A través de su cuenta de X expresaron que las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por Estados Unidos no deben ser toleradas. Lea también: No para escalada terrorista: disidentes de Farc queman camión con pollos en Jamundí “Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, se lee. “Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por E.E. U.U. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”, agregaron.

La ola de violencia tiene a Colombia sumida en la incertidumbre, especialmente porque ocurre en plena época electoral. Los ataques más recientes comenzaron este fin de semana, cuando hombres armados de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ bloquearon la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajibío. Los vehículos permanecieron represados durante varias horas y, al mediodía, el mismo grupo armado activó un cilindro bomba que habían escondido en la carretera, perpetrando el atentado más mortal que ha vivido el Cauca en la última década: 20 víctimas mortales y 38 heridos. Entérese: “Esta gente no tiene compasión”: ataque en Cauca de disidencias de Farc deja 20 muertos

En la noche del domingo, un camión que transportaba pollos fue atravesado e incinerado en el puente de Río Claro, lo que provocó el cierre total de la vía que conecta a los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba y Guachinte. Ante esta situación, miembros del Ejército custodiaron la zona y atendieron la emergencia ocasionada por las llamas. El presidente Gustavo Petro, por su parte, fue criticado tras publicar en sus redes sociales una foto de su cumpleaños, en las que aparece posando con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros dos hombres a quienes el mandatario reconoce como amigos de juventud. “Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de la Salle de Zipaquirá y que juramos en lo alto de la peña de Guaica, Tabio (sic)”, se lee en el post de X.