¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

El próximo lunes 29 de septiembre, Plaza Mayor Medellín será el escenario de Empleo Fest 2025, un evento que busca conectar a más de 6.000 participantes con 150 empresas de distintos sectores y 10.000 vacantes activas.

La feria tendrá una poderosa articulación público-privada entre estado, universidad y la empresa privada, pues será organizada con el respaldo de Magneto y aliados estratégicos como Comfama, Alcaldía de Medellín y la Andi.

Este evento se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y combinará ofertas laborales, espacios de mentoría y una agenda académica con expertos en empleabilidad, inteligencia artificial y desarrollo de habilidades blandas.

“Aquí tú eres el protagonista” es el lema que acompaña la convocatoria, que pretende ser mucho más que una feria laboral: un punto de encuentro entre talento, innovación y oportunidades reales.

