Dólar sigue con su tendencia bajista este jueves, ¿en cuánto se puede comprar en Medellín?

A pesar de que la divisa americana abrió la jornada volátil teniendo múltiples altibajos, no alcanzó el techo de $4.000. El dólar ya completa 15 días a la baja, y no se establece sobre los $4.000 desde el pasado cuatro de septiembre, donde se estableció sobre $4.002,86.
En Colombia, la negociación del dólar abrió a jornada a la baja en $3.870, lo que representó una caída de $10 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.880. Además, la divisa al comienzo de la jornada tuvo un precio mínimo de $3.861 y un máximo de $3.880, con 8 transacciones por un monto de US$2 millones.
“La divisa estadounidense ha bajado en el país siguiendo la misma tendencia observada en la región y en el mundo, impulsada por un escenario global de menor fortaleza del dólar. Sin embargo, la caída ha sido tan fuerte y prolongada que ya se considera un movimiento extendido y sobrevendido, lo que aumenta las probabilidades de que pronto se dé un rebote al alza”, afirmó Juan Pablo Vieira, analista y trader.
