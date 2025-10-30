En vivo: Llaneros (0)-(0) Atlético Nacional; así alineará el Verde

Atlético Nacional buscará este jueves seguir en buena racha cuando visite en Villavicencio a Llaneros en juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2-2025.

El cuadro paisa, ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, viene de derrotar 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa, mientras que bajo la dirección de Diego Arias el club verdolaga marcha invicto con seis triunfos y dos empates.

Nacional es cuarto en el Clausura con 31 puntos, a tres del líder Bucaramanga, que comparte el primer lugar con las mismas unidades que Independiente Medellín y Fortaleza.

Lleneros, bajo el mando de José Luis García y que viene de perder 2-0 contra Bucaramanga, es décimo con 25 puntos

El único enfrentamiento entre Llaneros y Nacional fue el 11 de mayo, en el Atanasio, con triunfo para el local 2-1 con doblete de Andrés Sarmiento. El descuento fue obra de Michael Rangel.

Siga en vivo minuto a minuto: