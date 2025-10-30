x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo: Llaneros (0)-(0) Atlético Nacional; así alineará el Verde

Atlético Nacional buscará este jueves el triunfo en Villavicencio que le permita alcanzar a los líderes del certamen: Bucaramanga, DIM y Fortaleza.

  • Nacional venció a Llaneros en el Atanasio en mayo pasado. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Nacional venció a Llaneros en el Atanasio en mayo pasado. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Atlético Nacional buscará este jueves seguir en buena racha cuando visite en Villavicencio a Llaneros en juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2-2025.

El cuadro paisa, ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, viene de derrotar 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa, mientras que bajo la dirección de Diego Arias el club verdolaga marcha invicto con seis triunfos y dos empates.

Nacional es cuarto en el Clausura con 31 puntos, a tres del líder Bucaramanga, que comparte el primer lugar con las mismas unidades que Independiente Medellín y Fortaleza.

Lleneros, bajo el mando de José Luis García y que viene de perder 2-0 contra Bucaramanga, es décimo con 25 puntos

El único enfrentamiento entre Llaneros y Nacional fue el 11 de mayo, en el Atanasio, con triunfo para el local 2-1 con doblete de Andrés Sarmiento. El descuento fue obra de Michael Rangel.

Siga en vivo minuto a minuto:

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida