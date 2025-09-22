En menos de 72 horas las autoridades en Medellín hallaron dos fetos arrojados a la basura

Dos hallazgos tienen consternadas a las autoridades en Medellín. En menos de 72 horas, tras recibir reportes ciudadanos, las autoridades encontraron dos fetos arrojados a la basura en diferentes puntos de la ciudad.

El primer caso ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre. Luego de una alerta de un reciclador, la policía llegó hasta la calle 96 con la carrera 74, en Castilla, y se encontraron con el cuerpo sin vida de un feto al parecer femenino, envuelto en una bolsa negra, mezclado entre basura y escombros.

En el lugar también hicieron presencia miembros del CTI, quienes realizaron la respectiva inspección y traslado del cuerpo a Medicina Legal, donde determinarán las causas de la muerte de la pequeña, pues quedaron por establecer. Las autoridades señalaron que estaban analizando las cámaras de seguridad para determinar quién o quiénes fueron las personas responsables de arrojar el feto en dicho lugar.

Lea más: ¿Por qué están apareciendo bebés abandonados a la orilla de un río en Antioquia?

Lamentablemente, nuevamente este domingo 21 de septiembre las autoridades recibieron otro reporte similar. Mientras hurgaba en una caneca instalada en el parque de las Luces, al frente de La Alpujara, un habitante de calle hizo el macabro hallazgo por lo que alertó de inmediato a los policías que hacen patrullaje en la zona. Tras el hallazgo, las autoridades pidieron la presencia del CTI para la inspección técnica, con lo cual corroboraron que se trataba de un feto de aproximadamente tres meses.

También en este caso se espera conocer, a través de las cámaras de seguridad en la zona, que deberían ser suficientes por tratarse de una zona tan céntrica en la ciudad y cerca a La Alpujarra, quién o quiénes fueron las personas involucradas en este hecho.