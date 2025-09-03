A Epa Colombia le incautaron un celular en requisas de celdas de Carabineros en Bogotá

El celular de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue confiscado este miércoles en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional en las celdas de la Seccional de Carabineros en Bogotá, donde permanece recluida desde el 20 de agosto.

El procedimiento inició esta mañana como parte de un programa de prevención y control en las instalaciones, al igual que la inspección de comunicaciones no autorizadas desde el centro de detención. Allí incautaron tres teléfonos celulares, dos de ellos ocultos en baños y habitaciones -y uno en el espacio asignado a Daneidy Barrera-.

El hallazgo se produjo pocos días después de que la influencer fuera trasladada desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor a estas instalaciones por petición de su abogado, Francisco Bernate, quien recibió el visto bueno del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”, explicó Montealegre en su momento.

Por ahora se investiga el posible incumplimiento en la normativa de la Escuela de Carabineros- debido a que los dispositivos móviles “están prohibidos para su uso por parte de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad”-.