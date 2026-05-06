Un paso más para el nuevo estadio: Publicaron prepliegos para la contratación de las obras del Atanasio Girardot

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se dio un paso más dentro del proceso previo a las obras de ampliación y modernización del estadio Atanasio Girardot, con la publicación de los prepliegos de condiciones de las obras respectivas en la plataforma estatal Secop II.
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“Esto hará que se definan las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para iniciar la contratación”, explicó el alcalde Gutiérrez en una publicación que hizo este martes en su cuenta de X en la que anexó en enlace del sitio donde está la documentación al respecto.
También, en otras declaraciones a medios de comunicación, el mandatario recordó que en la actualidad el proceso para esta obra está en etapa de prepliegos.
La publicación de las condiciones en el Secop II para escoger a la empresa que ofrezca las mejores condiciones para realizar los trabajos se efectuó en coordinación entre el Instituto para la recreación Inder (Instituto de Recreación y Deporte de Medellín) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).