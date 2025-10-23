Portavoz del Gobierno Trump alertó que no ha visto a Petro con la intención de bajar la tensión diplomática y lo tachó de “desquiciado”

La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia parece estar lejos de llegar a un punto de equilibrio. La tensión se disparó tras la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar la ayuda financiera destinada a la nación sudamericana.
Trump justificó la drástica medida al lanzar una contundente acusación contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien señaló directamente como “un líder del narcotráfico”. Este señalamiento, sumado a la suspensión de los fondos, desató una severa crisis entre ambos gobiernos.