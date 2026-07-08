Emotivas palabras de El Pibe Valderrama para la Selección Colombia, le contamos qué dijo

En medio de la tristeza que ocasionó la eliminación de la Selección Colombia, desde los penales ante Suiza 4-3, Carlos El Pibe Valderrama reflexionó sobre lo hecho por los dirigidos por Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica y lo que sigue para la Tricolor.

Dolido, muy dolido, así se mostró El Pibe, quien también agradeció a los jugadores por la entrega, por el sacrificio que dieron en el campo y la imagen que mostraron del fútbol colombiano que es respetado y admirado en el mundo.

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“Otra vez nos quedamos fuera por penales, quedamos en deuda otra vez hermano, le pedimos disculpas”, dijo el Pibe en el directo con su esposa por Instagram, visiblemente triste y molesto por estar de nuevo eliminados a pesar de mostrar buen juego.

Luego, siguió con su reflexión, “tenemos buen equipo, yo siempre he dicho que el que juega bien siempre va a ganar, esta selección juega bien y no ganamos, pero al equipo le falta un goleador, tener efectividad con las opciones que creamos, porque las hubo, pero no las marcamos y eso nos eliminó”.

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