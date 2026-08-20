Estas son las fechas y los rivales de la Selección Colombia en septiembre y octubre

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó las fechas y los horarios de los duelos amistosos que la Selección que dirige Néstor Lorenzo tendrá en las fechas Fifa de septiembre y octubre.

Será una triple fecha de amistosos que se jugarán en Estados Unidos ante las selecciones de México, Paraguay y Perú, en Baltimore, Harrison y Miami, respectivamente.

El primer duelo de los colombianos será ante México el 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El antecedente más reciente ante los ‘Aztecas’ favorece al conjunto colombiano, que se impuso 4-0 el pasado 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas, en el marco de la gira internacional.

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Posteriormente, el 2 de octubre, el combinado nacional jugará su segundo partido ante Paraguay a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) en el Ports Illustrated Stadium de la ciudad de New Jersey. La última disputa entre ambas escuadras se registró el 25 de marzo de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con un resultado final de un empate 2-2.

Finalmente, para cerrar la jornada de amistosos, el martes 6 de octubre, la Selección se medirá ante Perú en el nuevo estadio del Inter de Miami a las 6:45 p.m. (hora de Colombia).

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El compromiso más reciente entre ambas escuadras ocurrió el 6 de junio de 2025, firmando un empate sin goles en Barranquilla por las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA.

Estos son los primeros juegos en la nueva etapa de Lorenzo, quien, tras el Mundial de Norteamérica, fue ratificado en la dirección técnica de Colombia para un nuevo ciclo de clasificación, esta vez pensando en el Mundial de 2030 y torneos como la Copa América y la Eliminatoria.

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