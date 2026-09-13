Exclusivo: Ahora narcos de Ecuador traen mercurio para sacar oro y hacen trueque con coca

Al coctel de drogas, armas y muerte que están promoviendo algunos narcos ecuatorianos radicados en Colombia, le apareció un nuevo ingrediente: el contrabando de mercurio para extraer oro ilegal en nuestro país.
La información reventó justo después de la captura de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, un cabecilla de la organización criminal ecuatoriana “los Tiguerones”, quien se escondía en el Eje Cafetero. La Dijín allanó su casa el 26 de agosto pasado, en una urbanización de lujo de la ciudad de Armenia.
Cuando su rostro apareció en las noticias, fuentes clasificadas, cuyos relatos fueron conocidos en exclusiva por EL COLOMBIANO, se aproximaron a las agencias de seguridad a destapar una millonaria olla podrida que, de seguir calentándose, detonaría una contienda entre grupos delincuenciales por el control de los precios del citado metal en el mercado negro.
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De acuerdo con las fuentes, integrantes de las bandas “los Tiguerones” y “los Choneros” se están radicando en Medellín, Rionegro (Antioquia), Cali y el Eje Cafetero para actuar como delegados en operaciones de tráfico transnacional de armas y drogas.
A esos negocios, ya detallados por este diario en reportajes pasados, le añadieron una participación en la lucrativa minería de oro, aportando el insumo del mercurio a las transacciones con las mafias colombianas.
“Los ecuatorianos están usando el mercurio que llega a Bolivia procedente de China, porque ese es el único país suramericano en el que su importación es legal bajo algunas restricciones (además de Guyana). Lo compran en la ciudad de El Alto, y desde Bolivia lo mueven por tierra a través de Perú, para introducirlo a Colombia por la frontera con Nariño y Putumayo”, explicó una de las fuentes.
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En esos pasos fronterizos, “los Tiguerones” y “los Choneros” tienen una alianza con los Comandos de Frontera, la estructura criminal del extraditable Geovany Andrés Rojas (“Araña”).
Este delincuente, señalado por Estados Unidos de coordinar despachos de cocaína al mismo tiempo que negociaba en la mesa de “paz total” con los delegados del gobierno de Gustavo Petro, ejerce el control de varios yacimientos auríferos en las franjas limítrofes de Perú, Ecuador y Colombia.
Dicha sociedad facilita el ingreso clandestino del mercurio, utilizado en el proceso de extracción del mineral para separarlo de la tierra y las rocas.
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Los Comandos cobran una suerte de impuesto por permitir el paso, tanto en dinero como en kilos del insumo. Las pesquisas de este diario, con diversas entidades involucradas en la actividad, indican que el elemento ingresa camuflado en pipetas de oxígeno médico y extintores de fuego reenvasados.
Los ecuatorianos comercian este producto con sus clientes durante reuniones en Cali y Medellín. En algunos casos los acuerdos incluyen un intercambio del metal prohibido por cocaína.
El mercurio que viaja por la ruta reseñada termina, principalmente, en las minas ilegales del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, al igual que en el sur de Bolívar.