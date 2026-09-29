“Se llevaron los vehículos”: UNP señala que exfuncionarios de Petro no han devuelto camionetas

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, dijo que el esquema de protección de Juliana Guerrero costó cientos de millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026. La cifra fue revelada por el funcionario en el marco de un debate de control político al que asistió en el Congreso de la República este martes en la mañana. El costo total, dijo Blanco, fue de 739 millones de pesos. Hace unas semanas, Guerrero fue condenada por presentar títulos falsos para aspirar a viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad de Gustavo Petro. La UNP ya le había retirado el esquema de protección que le había sido asignado durante ese gobierno.

Eso le valió cuestionamientos a la entidad por parte de la Procuraduría. Ahora bien, Blanco también expuso que algunos congresistas, exministros y exfuncionarios del gobierno Petro “se llevaron los vehículos” de la UNP y “no los han entregado”, aunque no dio nombres. “La transición no ha sido fácil (...) eso tiene un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que, a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad, pero no entrarían en la población de Congreso. Tendrían que iniciar un nuevo trámite y, mientras lo hacen, se quedarían sin su esquema, y eso es lo que no quieren”, especificó. Entérese: Estos son los activistas de Petro a los que la UNP les ha quitado escoltas y camionetas

Investigaciones de la Procuraduría e irregularidades en la solicitud

Volviendo a Guerrero, se recuerda que, en abril, la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, aseguró que la joven contaba con un esquema de seguridad de la UNP pese a no ser funcionaria pública y cuestionó la rapidez con la que, según ella, se habría aprobado la protección. En ese entonces EL COLOMBIANO conoció en primicia la resolución de la UNP que detallaba las medidas asignadas a Guerrero. El documento, fechado el 13 de mayo de 2025, señala que para ese momento Guerrero tenía un nivel de riesgo “extraordinario” en su condición de secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior. Esa valoración fue realizada por el Cerrem, comité integrado por varias entidades que evalúan las condiciones de riesgo y recomiendan las medidas de protección. Le puede interesar: UNP retira los esquema de seguridad a los integrantes del denominado “gabinete” de la oposición Con base en esa valoración, a Guerrero le fue asignado un vehículo blindado y dos personas de protección de la UNP, por un periodo de 12 meses; es decir, se vencía en mayo de este año.

En medio de los cuestionamientos, el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró que el trámite para proteger a Guerrero se originó en una solicitud institucional. “En la misma solicitud se incluía un listado de enlaces que serían la base de los riesgos que justificaban la protección. Curiosa contradicción”, dijo el entonces director de la UNP. Ahora será la Procuraduría la que determine si los procedimientos utilizados para estudiar los riesgos de Guerrero y Muñoz se ajustaron a las normas y si existieron irregularidades en las decisiones adoptadas por la UNP, el Ministerio del Interior y el Cerrem.

Antecedentes del caso de Juliana Guerrero y condena judicial

En enero de 2025, el entonces presidente Petro presentó a Guerrero en televisión nacional como una joven entusiasta, líder y rebelde. Aquella exposición la catapultó, aunque no precisamente como ella esperaba. Poco después comenzaron a aparecer denuncias sobre las maniobras que habría hecho para falsificar su diploma de graduación y conseguir así el cargo de viceministra de Juventud. La Fundación Universitaria San José expidió el título chiviado y el hecho terminó quedando demostrado.

Pero incluso cuando el escándalo ya estaba por todas partes, Petro salió varias veces en su defensa. En lugar de reclamar explicaciones, sostuvo que la estaban atacando por ser pobre, negra y hasta por ser mujer, cuando el cuestionamiento de fondo era su título falso. Pero ese manto terminó cayéndose. Guerrero fue condenada a tres años de prisión después de aceptar que falsificó su diploma para convertirse en viceministra. Pidió perdón y reconoció que terminó siendo un mal ejemplo para los jóvenes del país, precisamente a quienes quería representar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: ¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad

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