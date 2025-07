Cartas contra el estigma, una exposición sobre la realidad del consumo de sustancias psicoactivas en Medellín

Hasta el 10 de agosto se estará exponiendo en el Museo de Antioquia Cartas a quien me mira, un proyecto de Yonkis Med, Corporación Surgir y Elementa DDHH, en el que las personas que habitan la calle y usan drogas en Medellín hablan en primera persona de su condición, del estigma. Devuelven la mirada.

“Un abrazo gigante para tí, que brille tu luz... pero yo me pregunto por qué me miras así. Somos seres humanos. Entiendo esa mirada y esa actitud, creo que no es la adecuada... antes de uno juzgar hay que tener humildad (...) La invitación que yo te brindo es apreciar los momentos y reconocer que hay sustancias que arruinan las vidas, tu vida, mi vida y nadie esta exento. Toma nota. P.d: no me mires así. No me señales”, dice una misiva.

“Hoy tengo tantos interrogantes en mi cabeza, de cuál es la posición que debemos tener cuando un ser amado está pasando por un tema de consumo. Yo, como profesional en psicología, como familia, fui muy estigmatizadora (...) El sistema debe replantear las formas de acompañar a las familias, de disminuir el estigma, de no uniformar procesos de cada persona que está pasando por el consumo”, dice otra.

La exposición es parte de la estrategia de incidencia del documento Derechos en Contexto Medellín, drogas y disputas, una investigación que tuvo como propósito indagar en los riesgos que sufren los consumidores de sustancias psicoactivas en la ciudad. Para ello hace un balance de la situación de derechos humanos de los consumidores. Dicho trabajo parte de una revisión histórica que incluye textos de Alonso Salazar, María Teresa Uribe de Hincapié, Corporación Región, la Escuela Contra la Drogadicción, CINEP, Casa de las Estrategias, Comisión de la Verdad, artículos de prensa y documentos de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación, el Congreso, el DANE, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y más. Es una revisión con carácter histórico acompañada con un trabajo de campo en el que participaron Corporación Surgir y Yonkis Med.