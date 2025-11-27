Ayer Martín Vizcarra y hoy Pedro Castillo: el expresidente peruano fue condenado a 11 años de cárcel por su fallido autogolpe

El expresidente de Perú Pedro Castillo fue condenado este jueves a 11 años y medio de prisión por rebelión, tras su fallido intento de disolver el parlamento en diciembre de 2022. El exmandatario izquierdista, sin embargo, fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público. La fiscalía había solicitado 34 años de prisión por todos los cargos. La Corte Suprema resolvió “condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión (...) y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo”, según el fallo leído el jueves por la jueza Norma Carbajal. En contexto: Perú, en el limbo: Pedro Castillo se creyó dictador y el Congreso lo destituyó El expresidente de 56 años recibió con calma la sentencia, que puede ser apelada. El veredicto llega un día después de que el expresidente de centroizquierda Martín Vizcarra (2018-2020) fuera sentenciado a 14 años de prisión. Vizcarra fue hallado culpable de aceptar sobornos mientras se desempeñaba como gobernador de la región Moquegua hace 11 años.

Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites. Su gobierno, que generó esperanzas de reformas en un país con un tercio de la población en pobreza, zozobró arrastrado por acusaciones de corrupción en medio de su vano intento de disolver el Congreso para evitar ser destituido. La exprimera ministra Betssy Chávez, asilada desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima, también recibió una pena de 11 años y medio de prisión. Castillo y Chávez siempre han alegado inocencia. El exjefe de Estado está preso desde hace tres años en una cárcel exclusiva para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima. Ahora deberá permanecer tras las rejas hasta el 21 de mayo de 2034.

Además de Castillo, en Perú están presos los exmandatarios Vizcarra, Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), todos por cargos de corrupción.

“No he venido a pedir clemencia”: Castillo

La sentencia de Castillo fue leída en una sala anexa a la prisión, donde el exmandatario era juzgado desde el 4 de marzo. Decenas de simpatizantes del expresidente llegaron con carteles a la puerta del centro penitenciario. “Estamos sufriendo por nuestro presidente porque él no robo ni un sol, acá esta preso un inocente, pedimos justicia”, dijo a la AFP Julia Buendía, de 54 años. Siga leyendo: Pedro Castillo, en pleno juicio, invocó a Petro y a otros presidentes a “ir a la guerra” para terminar con la corrupción “No he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia”, dijo Castillo en sus alegatos finales ante el tribunal el viernes pasado. Desde que empezó el juicio Castillo ha denunciado ser “un presidente secuestrado” víctima de un “golpe del Congreso”.