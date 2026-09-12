Crónica desde Facatativá, la ciudad a la que le queda agua para una semana

La población de uno de los municipios “dormitorio” alrededor de Bogotá, no duerme tranquila: no puede bañarse todos los días, se le acumulan los platos sucios y no siempre puede vaciar el baño después de usarlo.

Facatativá, una ciudad de casi 180.000 habitantes, ha sufrido con el agua desde siempre. Lo que hizo el fenómeno de El Niño fue acelerar la crisis al secar uno de sus embalses y dejarla al borde del desabastecimiento total, pues le quedaría agua para una semana. O menos.

Puede leer: El Niño se fortalece: ya hay 90% de probabilidad de que sea “muy fuerte” para fin de año

EL COLOMBIANO estuvo allí para conocer algunas situaciones de barrios en estado crítico –sobre todo los “altos”, al borde de la ciudad– y preguntar a las autoridades por las medidas que están tomando. De entrada, a corto plazo, la respuesta no se reduce al cambio climático o al comportamiento de los ciudadanos. Eso tiene que ver, claro, pero expertos y concejales dicen que la situación se pudo haber evitado desde hace años si los mandatarios de turno hubieran dejado en marcha proyectos clave ante el crecimiento desmedido de la Sabana de Bogotá.

En el embalse Mancilla, hoy se puede caminar sobre lo que hace apenas unos meses era un espejo de agua. El límite donde el líquido debería llegar al cuello no es más que suelo árido, como si fuera un planeta deshabitado de esos que salen en películas.

Facatativá –como el clima en el mundo– se mueve entre extremos. No muy lejos de ese embalse, en marzo de este año, el país vio fotos y videos de cómo el agua subía hasta las rodillas de la gente. Debido a la ola invernal, el río Botello se desbordó por el colapso del sistema de drenaje. Mucha gente lo perdió todo.

Puede conocer: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño

El panorama para esta ciudad y otras en el país es preocupante porque el Fenómeno del Niño podría ponerse peor y se extendería hasta febrero de 2027. Mientras tanto, la Alcaldía de Facatativá ya no sabe qué más hacer porque las medidas de prevención se quedaron cortas.

En algunos barrios, según habitantes con los que habló este diario, cortan el agua tres veces al día por periodos largos: “nos hacen tres cortes diarios, a las 7 de la mañana y regresa a las 11. Y de nuevo nos cortan el agua antes de la 1 y regresa hasta las 7. La vuelven a quitar antes de las 9. Y así”, cuenta Luisa Fernanda Moreno, del barrio San Rafael, que es un lugar popular.

Vea aquí: Estos son los municipios de Antioquia con las mayores temperaturas de la temporada: uno alcanzó los 41,8 °C

Otras personas cuentan que el agua que llega es muy poca, apenas un hilo de agua. Con eso resuelven el aseo personal y de la casa. Los baldes para el “agua lluvia” están secos.

Jesús Rivera, un abogado que vive en un barrio de clase media, no se salva de la escasez de agua aunque tenga un tanque subterráneo de 3.000 litros. “Se acabó el agua en una semana, pero quedaron llenos el tanque aéreo, que es de quinientos litros, y la alberca”, cuenta.

La red de acueducto de Facatativá tiene, por lo menos, 50 años de antigüedad y es uno de los mayores problemas. “No hay un plan maestro serio, que yo conozca”, agrega.

Más noticias: ¿Cómo ahorrar agua y luz en casa? Estas son las medidas para reducir el consumo y evitar un apagón

La misma fuente advierte que, más allá de los pozos, tampoco existe hoy ningún plan para embalsar el agua superficial que podría aprovecharse con las lluvias. “Ni el agua superficial que puede llegar, o que se puede embalsar con la lluvia, hoy tampoco se tiene ningún tipo de plan, salvo los pozos, que son, de alguna manera, inversiones de corto plazo”, señala. Su preocupación es que, mientras tanto, es que los mandatarios de turno solo están “agotando el agua subterránea”.

“Tampoco se articula una política estatal o regional del cuidado del agua y del consumo más inteligente del agua”, afirma (...) No hay una noción de política pública del tratamiento de agua, concluye.