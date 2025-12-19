El factor clave que salvó a Nicolás Petro de la cárcel, según juzgado

Nicolás Petro estuvo a un paso de ir a prisión. La Fiscalía le solicitó a un juzgado de Barranquilla la imposición de una medida de aseguramiento en su contra, en el marco de un proceso por presuntos hechos de corrupción ocurridos en el departamento del Atlántico. No obstante, el despacho judicial negó la petición y determinó que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro continúe en libertad mientras avanza la investigación.
En su decisión, el juzgado concluyó que, si bien los hechos atribuidos a Petro Burgos, relacionados con su paso por la Asamblea del Atlántico, revisten gravedad, no existen elementos suficientes para establecer que en la actualidad represente un riesgo para la seguridad de la comunidad ni que haya un peligro de reiteración de las conductas investigadas. El análisis se centró en su situación personal y funcional actual, distinta a la que tenía cuando ejercía como diputado.
Según el despacho, no es posible comparar el riesgo actual con el que pudo existir en el pasado, dado que Petro Burgos ya no ejerce cargos de elección popular y, además, tiene prohibido participar en política por orden judicial. A ello se suma que ha sido señalado públicamente por presuntos actos de corrupción a nivel nacional, circunstancia que, de acuerdo con el juzgado, incide en su actual capacidad de influir o de incurrir en nuevas conductas irregulares.
“Hoy día para este despacho no es posible hacer esa misma predicción que quizás en aquel momento sí se podía hacer cuando era diputado, pero no en este momento debido a las siguientes razones: primero, hace años no ejerce la política y hoy día lo tiene prohibido por orden judicial, habiendo sido señalado públicamente por actos de corrupción a nivel nacional, del cual se deriva un posible etiquetamiento o sospecha por parte de al menos buena parte de la sociedad, lo cual dificultaría incurrir en presuntos nuevos actos de corrupción”, sostuvo el juzgado en su argumentación.
El proceso penal está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública en el Atlántico, departamento del cual Nicolás Petro Burgos fue diputado entre 2020 y 2023. En etapas previas del caso, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. La investigación continuará con Nicolás Petro en libertad.