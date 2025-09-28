x

“Qué noticia tan triste”: alcalde Fico se pronuncia sobre tragedia en Carrera de las Rosas

El mandatario confirmó que el corredor fallecido recibió atención de manera inmediata y fue trasladado al Hospital General de Medellín. Aquí los detalles.

  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló sobre la muerte del corredor en el evento. FOTOS EL COLOMBIANO Y GENERADA CON IA.
El Colombiano
hace 20 minutos
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la tragedia ocurrida en la Carrera de las Rosas, que se celebró en la mañana de este domingo 28 de septiembre en Medellín.

El propio evento confirmó en un comunicado oficial que Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, sufrió una emergencia médica mientras corría en el recorrido de 5 kilómetros. A pesar de que recibió atención de inmediato y fue trasladado al un centro médico, perdió la vida.

Entérese: Fallece corredor de 48 años en la Carrera de las Rosas 2025 en Medellín

Desde su cuenta de X, el alcalde de Medellín lamentó el suceso y confirmó que recibió las ayudas médicas en el lugar del incidente y fue traslado al Hospital General de Medellín. “Lastimosamente perdió la vida”, dijo.

“Que noticia tan triste. Un abrazo de solidaridad para su familia y amigos”, finalizó el mandatario local.

¿Qué es la Carrera de las Rosas?

La Carrera de las Rosas volvió a llenar de color las calles de Medellín en una nueva edición que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Creada en 2016 por la Fundación AlmaRosa, iniciativa liderada por Lina Hinestroza, sobreviviente de la enfermedad, la jornada ha logrado consolidarse como un espacio deportivo y social que convoca a miles de personas cada año.

El evento, reconocido por teñir la ciudad de rosa —color emblemático de esta causa—, combina actividad física con un fuerte mensaje de esperanza, autocuidado y solidaridad. Más que una competencia, se ha convertido en un acto simbólico de apoyo a quienes atraviesan la lucha contra el cáncer de mama y en un homenaje a las mujeres que enfrentan con valentía este diagnóstico.

Con la participación de familias, deportistas aficionados, figuras públicas y organizaciones, la Carrera de las Rosas se consolida como una plataforma de unión y conciencia colectiva alrededor de la salud femenina.

Le puede gustar: En la Carrera de las Rosas, lo importante no era llegar primero, sino dar esperanza. Así transcurrió el evento

