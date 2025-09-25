Sara Jaramillo Klinkert y Gilmer Mesa son dos de los invitados al Festival Rioleo 2025 en Rionegro

El 26 y 27 septiembre será la sexta Fiesta del Libro y la Cultura del municipio del Oriente antioqueño. El Festival Rioleo se realizará en diferentes escenarios de Rionegro, que este fin de semana estará de fiesta con una programación de más de 40 actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos. Lea: La Fiesta del Libro revela los libros más vendidos, en el top hay dos escritores paisas “Con este evento buscamos consolidar a Rionegro como referente regional en el fomento de la cultura y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo humano integral a través del acceso a la literatura, la creación artística y la reflexión colectiva” aseguró Jorge Rivas, alcalde del municipio. Charlas, talleres, presentaciones de libros y conciertos serán algunos de los espacios que los asistentes a Rioleo podrán disfrutar. Sara Jaramillo Klinkert, Gilmer Mesa, Dany Hoyos, Juan Mosquera y Juan Diego Mejía son algunos de los escritores invitados a la sexta edición del Festival.

Esta es la programación completa del Festival Rioleo 2025

Este año, la temática central del evento literario será Memoria y Patrimonio. Por eso, serán varios los espacios de la programación dedicados a esta. Por ejemplo, este viernes 26 de septiembre a las 11 de la mañana, en el Parque Principal, se estará conversando sobre cómo ese espacio es uno de los referentes patrimoniales de Rionegro. Ese mismo día también habrá un taller con el escritor Miguel Ángel Ríos acerca de cómo escribir cuentos sobre patrimonio y un conversatorio llamado “La palabra escrita como herencia de la memoria”. En cuanto a las presentaciones de libros, el viernes, Sara Jaramillo Klinkert dará a conocer su última novela, El cielo está vacío, en el Parque Principal a las 5 de la tarde. A las 7, Dany Hoyos, conocido por su personaje humorístico “Suso”, presentará su libro El árbol del guayacán.