Sara Jaramillo Klinkert y Gilmer Mesa son dos de los invitados al Festival Rioleo 2025 en Rionegro

Los antioqueños harán parte de la programación de dos días de la Fiesta del Libro y la Cultura del municipio del Oriente antiqueño, que en 2025 llega a su sexta edición.

  Sara Jaramillo Klinkert y Gilmer Mesa están lanzando sus nuevos libros. FOTO Camilo Suárez / Carlos Alberto Velásquez
    Sara Jaramillo Klinkert y Gilmer Mesa están lanzando sus nuevos libros. FOTO Camilo Suárez / Carlos Alberto Velásquez
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 minutos
bookmark

El 26 y 27 septiembre será la sexta Fiesta del Libro y la Cultura del municipio del Oriente antioqueño. El Festival Rioleo se realizará en diferentes escenarios de Rionegro, que este fin de semana estará de fiesta con una programación de más de 40 actividades gratuitas para niños, jóvenes y adultos.

Lea: La Fiesta del Libro revela los libros más vendidos, en el top hay dos escritores paisas

“Con este evento buscamos consolidar a Rionegro como referente regional en el fomento de la cultura y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo humano integral a través del acceso a la literatura, la creación artística y la reflexión colectiva” aseguró Jorge Rivas, alcalde del municipio.

Charlas, talleres, presentaciones de libros y conciertos serán algunos de los espacios que los asistentes a Rioleo podrán disfrutar. Sara Jaramillo Klinkert, Gilmer Mesa, Dany Hoyos, Juan Mosquera y Juan Diego Mejía son algunos de los escritores invitados a la sexta edición del Festival.

Esta es la programación completa del Festival Rioleo 2025

Este año, la temática central del evento literario será Memoria y Patrimonio. Por eso, serán varios los espacios de la programación dedicados a esta. Por ejemplo, este viernes 26 de septiembre a las 11 de la mañana, en el Parque Principal, se estará conversando sobre cómo ese espacio es uno de los referentes patrimoniales de Rionegro.

Ese mismo día también habrá un taller con el escritor Miguel Ángel Ríos acerca de cómo escribir cuentos sobre patrimonio y un conversatorio llamado “La palabra escrita como herencia de la memoria”.

En cuanto a las presentaciones de libros, el viernes, Sara Jaramillo Klinkert dará a conocer su última novela, El cielo está vacío, en el Parque Principal a las 5 de la tarde. A las 7, Dany Hoyos, conocido por su personaje humorístico “Suso”, presentará su libro El árbol del guayacán.

El último día del Festival, el sábado 27 de septiembre, Ubeimar Ríos, el protagonista de la exitosa película colombiana Un poeta, hará parte del Recital de poesía rionegrera que reunirá a nueve poetas a las 5 de la tarde en el Parque. El broche de oro será la charla “La memoria como forma de escritura”, la cual estará a cargo del novelista Gilmer Mesa, quien recientemente publicó su cuarta novela, Los espantos de mamá.

Se espera que este año más de 2.000 personas asistan a las actividades realizadas en el marco de Rioleo. Aquí puede consultar la programación completa. ¡No se lo pierda!

Siga leyendo: “Yo escribo siempre con rabia”: Gilmer Mesa lanza su nuevo libro, Los espantos de mamá

Utilidad para la vida