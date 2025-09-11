¡Pilas! Estos son los cierres viales por la Fiesta del Libro de Medellín

Todo está listo para dar inicio a la Fiesta del Libro de Medellín este viernes 12 de septiembre, evento que tendrá una agenda que reúne a escritores, poetas, periodistas y académicos de distintas partes del mundo, y que será hasta el 21 de septiembre, en el sector de Carabobo Norte.

Pero además de la agenda y los variados eventos, la Alcaldía de Medellín también anunció los cierres que hará por cuenta de la Fiesta, con el fin de garantizar a los asistentes la seguridad y de facilitar el montaje y desmontaje de la infraestructura necesaria.

Es así que la Secretaría de Movilidad informó que hará un cierre que durará todos los días del evento, desde las 10:00 a.m. de este viernes 12 hasta las 9:00 p.m. del próximo domingo 21 de septiembre, y que será en el tramo de la calle 77 entre la carrera 52 (Carabobo) y la carrera 53 (avenida del Ferrocarril).

