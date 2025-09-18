x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Filtran los chats que intercambió el señalado asesino de Charlie Kirk con su pareja tras el atentado en EE. UU.

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk, le habría dicho a un compañero de cuarto que estaba “harto del odio” del influencer e importante aliado de Donald Trump.

  • La justicia estadounidense aseguró que pedirá pena de muerte para Tyler Robinson (en la foto a la izquierda) el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk (derecha) en EE. UU. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    La justicia estadounidense aseguró que pedirá pena de muerte para Tyler Robinson (en la foto a la izquierda) el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk (derecha) en EE. UU. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
Agencia AFP
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 1 hora
bookmark

En medio de la investigacion por el asesinato al activista conservador Charlie Kirk, se reveló la conversación completa que el presunto tirador, Tyler Robinson, sostuvo con su pareja después del crimen.

El intercambio, divulgado por medios estadounidenses, muestra cómo el joven de 22 años intentó ocultar pruebas y temía que la policía descubriera el rifle que utilizó en el ataque.

En los mensajes, Robinson admite haber disparado contra Kirk y reconoce que había planeado el ataque “por un poco más de una semana”. También detalla que dejó el arma envuelta en una toalla en un arbusto tras cambiarse de ropa para despistar a las autoridades.

Siga leyendo: Así fue que Charlie Kirk se erigió como referente de jóvenes de derecha en EE. UU.

Conversación completa del 10 de septiembre de 2025:

Tyler Robinson: “Deja todo lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado”.

(El sospechoso había dejado una nota que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a tomar”)

Compañero/a de cuarto y pareja sentimental: ¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad?

Robinson: “Sigo bien, mi amor, pero estoy atascado en Orem un poco más de tiempo. No debería faltar mucho para poder volver a casa, pero tengo que recoger mi rifle todavía. Para ser honesto, esperaba mantener esto en secreto hasta morirme de viejo. Siento haberte involucrado”

Pareja: “¿tú no fuiste quien lo hizo, verdad????” (sic)

Robinson: “Fui yo, lo siento”

Pareja: “Pensé que habían atrapado a la persona?”

Robinson: “no, agarraron a un viejo loco, luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado agarrar mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero gran parte de ese lado de la ciudad quedó bloqueado. Está tranquilo, casi suficiente para salir, pero hay un vehículo merodeando”

Pareja: “¿Por qué?”

Robinson: “¿Por qué lo hice?”

Pareja: “Sí”

Robinson: “Ya tuve suficiente de su odio. Algunos odios no se pueden negociar. Si logro agarrar mi rifle sin que me vean, no dejaré evidencia. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, ojalá ya se hayan ido. No he visto nada sobre que lo hayan encontrado”.

Pareja: “...¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?”

Robinson: “un poco más de una semana creo. Puedo acercarme, pero hay un carro de la policía estacionado justo al lado. Creo que ya barrieron ese lugar, pero no quiero arriesgarme”

Robinson: “...Desearía haber vuelto y agarrado el rifle en cuanto llegué a mi vehículo. ... Estoy preocupado por lo que haría mi viejo si no trajera el rifle del abuelo ... ni idea si tenía número de serie, pero no se remontaría a mí. Me preocupa las huellas; tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. no tuve la habilidad ni el tiempo de llevármelo. ... Tal vez tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿cómo diablos se lo explicaría a mi viejo? ... lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla”

Robinson: “¿recuerdas cuando estaba grabando balas? Los putos mensajes son en su mayoría un gran meme, si veo “notices bulge uwu” en Fox News me da un infarto ok voy a tener que dejarlo, eso realmente jode...borra este intercambio”

Robinson: “mi papá quiere fotos del rifle ... dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué, los federales publicaron una foto del rifle, y es muy único. Me está llamando ahora, no contesta”.

Robinson: “...desde que Trump asumió la presidencia [mi papá] ha sido bastante fanático MAGA”.

Robinson: “...Voy a entregarme voluntariamente, uno de mis vecinos aquí es ayudante del sheriff”.

Robinson: “eres todo lo que me preocupa amor”

Pareja: “yo me preocupo mucho más por ti”

Robinson: “no hables con los medios por favor. no des entrevistas ni hagas comentarios. ... si alguna policía te hace preguntas pide un abogado y guarda silencio”.

Le puede interesar: Así fue la reacción de Tyler Robinson al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Posteriormente, el compañero de apartamento informó a los investigadores sobre este intercambio de mensajes.

Robinson compareció por primera vez ante la justicia este martes, cuando fue acusado de homicidio agravado, cargo que podría rendirle la pena de muerte.

Según las autoridades, Robinson utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado cuando se entregó a las autoridades, después de 33 horas de persecución.

La próxima audiencia del caso será el 29 de septiembre y se le asignará un abogado a Robinson, quien no tiene representación legal.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida