En medio de la investigacion por el asesinato al activista conservador Charlie Kirk, se reveló la conversación completa que el presunto tirador, Tyler Robinson, sostuvo con su pareja después del crimen.

El intercambio, divulgado por medios estadounidenses, muestra cómo el joven de 22 años intentó ocultar pruebas y temía que la policía descubriera el rifle que utilizó en el ataque.

En los mensajes, Robinson admite haber disparado contra Kirk y reconoce que había planeado el ataque “por un poco más de una semana”. También detalla que dejó el arma envuelta en una toalla en un arbusto tras cambiarse de ropa para despistar a las autoridades.

Conversación completa del 10 de septiembre de 2025:

Tyler Robinson: “Deja todo lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado”.

(El sospechoso había dejado una nota que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a tomar”)

Compañero/a de cuarto y pareja sentimental: ¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad?

Robinson: “Sigo bien, mi amor, pero estoy atascado en Orem un poco más de tiempo. No debería faltar mucho para poder volver a casa, pero tengo que recoger mi rifle todavía. Para ser honesto, esperaba mantener esto en secreto hasta morirme de viejo. Siento haberte involucrado”

Pareja: “¿tú no fuiste quien lo hizo, verdad????” (sic)

Robinson: “Fui yo, lo siento”

Pareja: “Pensé que habían atrapado a la persona?”

Robinson: “no, agarraron a un viejo loco, luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado agarrar mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero gran parte de ese lado de la ciudad quedó bloqueado. Está tranquilo, casi suficiente para salir, pero hay un vehículo merodeando”

Pareja: “¿Por qué?”

Robinson: “¿Por qué lo hice?”

Pareja: “Sí”

Robinson: “Ya tuve suficiente de su odio. Algunos odios no se pueden negociar. Si logro agarrar mi rifle sin que me vean, no dejaré evidencia. Voy a intentar recuperarlo de nuevo, ojalá ya se hayan ido. No he visto nada sobre que lo hayan encontrado”.

Pareja: “...¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?”