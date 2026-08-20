Día clave para Ricardo Roa y Juliana Guerrero: este jueves la Fiscalía los acusa por casos de presunta corrupción

Juliana Guerrero y Ricardo Roa fueron dos fichas claves del Gobierno de Gustavo Petro. Tanto que, a hoy, con procesos penales iniciados y avanzando con celeridad, el expresidente sigue tirando dardos en su defensa. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no ha desistido de las acusaciones formales. Hoy, jueves 20 de agosto, presentará los escritos contra ambos.
La audiencia de Guerrero está programada para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá. La de Roa está programada a las 12 del mediodía ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá. Pero, ¿cuáles son sus procesos judiciales?