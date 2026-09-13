Fiscalía reactivó órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo tras el fin de los diálogos de paz

La Fiscalía General de la Nación anunció este domingo 13 de septiembre la reactivación de las órdenes de captura contra tres exrepresentantes del Clan del Golfo que venían siendo beneficiados con la suspensión de esas medidas judiciales en el marco de los procesos de diálogo, negociación y acercamientos sociojurídicos adelantados con esa organización armada ilegal. La decisión quedó consignada en la Resolución No. 0-0284, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, el pasado 11 de septiembre. Los nombres que vuelven a figurar en las órdenes de captura son Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias el Cura, y Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como Bruno o Jerónimo.

Alias Rodrigo Flechas es hoy el tercer hombre en la línea de mando de esa organización y asumió mayor protagonismo tras la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, ocurrida el 30 de enero de este año en un accidente fluvial en el río Esmeraldas, cerca del municipio de Tierralta, en Córdoba. Sánchez, que era el segundo al mando del grupo, murió ahogado cuando la lancha en la que se movilizaba junto a su esquema de seguridad se volcó mientras se dirigía a una Zona de Ubicación Temporal contemplada dentro de los diálogos con el Gobierno.

Por su parte, alias el Cura es uno de los criminales de mayor interés para las agencias de inteligencia por su prontuario. Fue hombre de confianza de Salvatore Mancuso y de Hebert Veloza, alias HH, y también se desempeñó como escolta de Carlos Castaño. La justicia lo condenó por su participación en masacres como la ocurrida en Mapiripán, Meta. En tanto, Bruno o Jerónimo ha sido la cara política visible del Clan del Golfo en el proceso de negociación. Este señalado cabecilla estuvo presente en Catar, donde firmó los compromisos alcanzados durante la primera y la segunda ronda de los diálogos sostenidos entre esa organización y el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. La reactivación de las tres órdenes de captura se produjo después de que, mediante la Resolución Presidencial 398 del 11 de septiembre, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella diera formalmente por terminada la fase de conversaciones con el Clan del Golfo, poniendo fin a un proceso que se había mantenido activo desde el gobierno anterior.

La Fiscalía precisó que la medida cobija únicamente a los tres cabecillas mencionados y aclaró que, frente a otras personas incluidas en las solicitudes presentadas por la Presidencia de la República, no procede la reactivación de órdenes de captura, debido a que estas nunca fueron suspendidas. “La decisión fue comunicada a las autoridades de Policía Judicial para su implementación, conforme a sus funciones”, señaló el ente acusador en su comunicado publicado en X. Le recomendamos: ¿Para qué sirvió invertir más de $20.000 millones y montar una mesa de paz con el Clan del Golfo en Medio Oriente? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas: