Fiscalía reactivó órdenes de captura contra tres cabecillas del Clan del Golfo tras el fin de los diálogos de paz

La Fiscalía General de la Nación anunció este domingo 13 de septiembre la reactivación de las órdenes de captura contra tres exrepresentantes del Clan del Golfo que venían siendo beneficiados con la suspensión de esas medidas judiciales en el marco de los procesos de diálogo, negociación y acercamientos sociojurídicos adelantados con esa organización armada ilegal.
La decisión quedó consignada en la Resolución No. 0-0284, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, el pasado 11 de septiembre.
Los nombres que vuelven a figurar en las órdenes de captura son Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias el Cura, y Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como Bruno o Jerónimo.