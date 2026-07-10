Francisco Fydriszewski se despide del DIM: “Hoy me toca cerrar una etapa muy especial”

El delantero Francisco Fydriszewski confirmó en sus redes sociales que no continuará en el Independiente Medellín, algo que se venía especulando en los últimos días, y su nuevo club es el Junior de Barranquilla. En el mensaje que publicó en sus redes, el Polaco mencionó que “hoy me toca cerrar una etapa muy especial y despedirme del DIM, un club que me ha dado muchísimo”. También le puede interesar: “Vengo a darlo todo por este escudo”: Juan José Córdoba es la nueva “estrella” del DIM de Amaranto Perea En su mensaje, dijo también: “Quiero agradecer profundamente a los dirigentes por la confianza y a todos los empleados del club, que en el día a día hacen que todo funcione de la mejor manera. A mis compañeros, gracias por cada entrenamiento, por el esfuerzo compartido en la cancha y por el gran grupo humano que formamos”.

En su dedicatoria para los aficionados, el Polaco mencionó: “Sobre todo, quiero dedicarle un agradecimiento enorme a la gente. A cada hincha que me brindó todo su cariño y apoyo incondicional en cada partido. Ustedes son el alma de este equipo y me hicieron sentir como en casa desde el primer día”. Lea además: El DIM refuerza su defensa: Alfonso Simarra, “La Muralla” de 1.90 metros, llega al Poderoso También resaltó: “He pasado momentos muy lindos en esta institución y otros no tanto, pero sin dudas llevaré siempre en mi corazón todo el afecto que me han dado. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por esta camiseta en cada partido. Les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que viene”. De esta manera, el goleador que tuvo una gran temporada con el DIM en 2025, cuando consiguió 15 goles en la Liga y cinco por la Copa BetPlay. Lea también: Oficial: Joaquín Varela es jugador del Deportivo Independiente Medellín hasta 2029 Fydriszewski se ganó el cariño de los aficionados, que de inmediato reaccionaron a su despedida, deseándole éxito en su camino y lamentando su partida, ya que es uno de los jugadores que contaban con el reconocimiento de los hinchas rojos, que esperaban que siguiera en el Poderoso. La Liga BetPlay-2 arranca el próximo viernes, 24 de julio, y el DIM jugará el sábado 25 ante Pasto, en el estadio Metropolitano de Ditaires, a las 4:00 de la tarde.

¿Quiénes son los jugadores que no siguen en el DIM?