“Era parte de mi familia”: el conmovedor adiós de Francisco Maturana tras la muerte de su gran amigo Vilarete

Se podría decir que profanó el mito. Y por eso se volvió uno. En el estadio Maracaná, donde Pelé anotó tantos goles, Brasil perdió la final más dolorosa de la historia de los mundiales en 1950, o James Rodríguez anotó el mejor gol de Mundial de 2014, el samario Eduardo Emilio Vilarete pasó a la historia por sentarse, en la mitad de la cancha, encima de un balón.
Vilarete, fallecido este viernes en Bogotá a los 73 años por causa de un cáncer que llevó a que, en agosto pasado, le amputaran una parte de su pierna izquierda, hizo ese gesto el 9 de marzo de 1977, cuando la Selección Colombia visitó a Brasil en las eliminatorias la Copa del Mundo Argentina 1978.