Crisis en Indumil por supuestas fallas en prototipos del fusil Jaguar que pondrían en riesgo a soldados

Dos importantes funcionarios de la Industria Militar (Indumil) habrían sido relevados de sus cargos, en medio de una serie de irregularidades relacionadas con la producción del fusil Jaguar, con el cual el Gobierno Nacional pretende reemplazar el arsenal de fusilería importada.
De acuerdo con las versiones preliminares, las personas retiradas fueron el jefe de control disciplinario y el jefe de control interno, aunque la entidad no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto.
La controversia comenzó este jueves, cuando el noticiero radial de La FM reveló un informe reservado que las Fuerzas Militares le enviaron al Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, en el cual consignaron observaciones desfavorables sobre los prototipos del fusil Jaguar, luego de varias pruebas técnicas y de tiro al blanco en el Fuerte Militar de Tolemaida y otros centros de entrenamiento.
Según el documento, en dichas pruebas se detectaron problemas de recalentamiento del guardamano, fallas en el sistema de aseguramiento del cañón y en el mecanismo que une esta pieza con el cerrojo, un mal acoplamiento que ocasiona detonaciones por fuera de la recámara.
Para rematar, el sistema de marcación e identificación es deficiente y varias de las piezas del aparato tienen uniones frágiles.
“Las conclusiones de las mesas técnicas interinstitucionales desarrolladas con participación del Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial, Policía e Indumil, coinciden en señalar que el fusil Jaguar continúa en etapa de evolución y requiere ajustes estructurales, funcionales y de materiales, antes de ser considerado plenamente apto para una adquisición a gran escala”, resaltaron las FF.MM.