Crisis en Indumil por supuestas fallas en prototipos del fusil Jaguar que pondrían en riesgo a soldados

Dos importantes funcionarios de la Industria Militar (Indumil) habrían sido relevados de sus cargos, en medio de una serie de irregularidades relacionadas con la producción del fusil Jaguar, con el cual el Gobierno Nacional pretende reemplazar el arsenal de fusilería importada. De acuerdo con las versiones preliminares, las personas retiradas fueron el jefe de control disciplinario y el jefe de control interno, aunque la entidad no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto. La controversia comenzó este jueves, cuando el noticiero radial de La FM reveló un informe reservado que las Fuerzas Militares le enviaron al Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, en el cual consignaron observaciones desfavorables sobre los prototipos del fusil Jaguar, luego de varias pruebas técnicas y de tiro al blanco en el Fuerte Militar de Tolemaida y otros centros de entrenamiento. Según el documento, en dichas pruebas se detectaron problemas de recalentamiento del guardamano, fallas en el sistema de aseguramiento del cañón y en el mecanismo que une esta pieza con el cerrojo, un mal acoplamiento que ocasiona detonaciones por fuera de la recámara. Para rematar, el sistema de marcación e identificación es deficiente y varias de las piezas del aparato tienen uniones frágiles. “Las conclusiones de las mesas técnicas interinstitucionales desarrolladas con participación del Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial, Policía e Indumil, coinciden en señalar que el fusil Jaguar continúa en etapa de evolución y requiere ajustes estructurales, funcionales y de materiales, antes de ser considerado plenamente apto para una adquisición a gran escala”, resaltaron las FF.MM.

Una de las pruebas que salió mal fue reportada por EL COLOMBIANO el pasado 14 de mayo, cuando dos uniformados resultaron lesionados por dos de esos fusiles que explotaron en plena práctica de tiro. La situación se registró durante unos ejercicios de validación técnica en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), en Nilo, Cundinamarca, donde participaron 12 expertos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, además de los técnicos de Indumil. Según el balance de esta última institución en ese momento, “en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”. Las fallas se relacionaron con el sistema de cierre y aseguramiento del cañón. “El técnico y el suboficial involucrados recibieron valoración médica en el dispensario, realizándose procedimientos de asepsia sin afectaciones adicionales y confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes”, precisó Indumil. A esto se suma que los costos del nuevo fusil son menos competitivos que otras ofertas del mercado. “En el análisis comparativo de precios y en el análisis de mercado efectuado para la adquisición de fusiles de asalto calibre 5,56 x 45 mm, se evidencia la existencia de alternativas internacionales con valores unitarios inferiores a los ofertados por la Industria Militar, ubicándose el fusil Jaguar en una posición intermedia dentro del mercado analizado”, acotó el informe revelado por LA FM. Aunque la apuesta de Indumil es hacer un fusil más liviano que la competencia, reemplazando piezas metálicas por un polímero resistente, su precio le restaría relevancia en el mercado.

Es importante recordar que el Jaguar fue presentado en sociedad por el presidente Gustavo Petro, el pasado 8 de mayo en Soacha (Cundinamarca), cuando hizo una amplia disertación sobre “la filosofía del jaguar”. “Le he pedido a las fuerzas militares que no solo desarrollen este fusil, sino que se pueda exportar, y pueda ser el fusil general de uso”, declaró. La pretensión del Gobierno es reemplazar los fusiles creados por Israel y Estados Unidos, así como sus partes (culatas, miras, cañones), que hoy predominan en el arsenal de nuestras Fuerzas Armadas, en particular el Galil. EL COLOMBIANO consultó a Indumil frente a los presuntos despidos y para conocer su versión del informe revelado por la prensa, pero hasta el momento no hemos recibido su respuesta. Entretanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su disgusto en un evento público realizado este viernes, donde se quejó porque había funcionarios filtrando información de este tema a los periodistas. “Quien filtre información a personas no autorizadas, está cometiendo un delito, y no tendremos duda en sacarlos del Ministerio o de la Fuerza Pública”, aseveró. Y añadió: “Bienvenida la libertad de prensa, los medios de comunicación están cumpliendo con su responsabilidad de informar, pero quienes no están cumpliendo esa tarea son algunas personas que están filtrando información de este sector Defensa”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Fact Check | Proyecto de Petro de reemplazar fusilería con producción nacional no cuenta con la capacidad instalada necesaria. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS