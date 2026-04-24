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Prueba de fuego para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en Inglaterra: agenda de los colombianos este fin de semana

Los jugadores cafeteros siguen compitiendo en las mejores ligas del mundo en búsqueda de un cupo en la lista de convocados para el Mundial. ¿Cuándo y a qué hora juegan los criollos?

  • Daniel Muñoz suma 3 goles y 2 asistencias con Crystal Palace esta temporada en Premier League. FOTO: GETTY
    Daniel Muñoz suma 3 goles y 2 asistencias con Crystal Palace esta temporada en Premier League. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Los futbolistas colombianos tendrán acción este sábado 25 de abril en el fútbol del Viejo Continente y de América, a menos de 50 días de que ruede el balón en el Mundial 2026.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tienen una prueba de fuego con el Crystal Palace cuando visiten a un necesitado Liverpool en Anfield desde las 9:00 a.m.

Luis Díaz jugará con el Bayern Múnich en condición de visitante ante el Mainz05 a partir de las 8:30 a.m. Es probable que su técnico, Vincent Kompany, ponga un equipo alterno.

Jhon Lucumí jugará en el Bologna-Roma a las 11:00 a.m. en la Serie A, en tanto que Johan Mojica defenderá la banda izquierda del Mallorca en el duelo ante Alavés (7:00 a.m.).

James Rodríguez está disponible para el duelo de Minnesota ante LAFC a las 3:45 p.m. Mientras que Juan Guillermo Cuadrado estará en la visita de Pisa a Parma, a las 8:00 a.m.

Richard Ríos, habitual titular en Benfica, jugará a las 12:00 del día ante Moreirense. Yerson Mosquera, con Wolves (descendido), enfrentará a Tottenham a las 9:00 a.m. En Argentina, Kevin Castaño buscará minutos con River vs. Aldosivi (7:00 p.m.)

La jornada dominical

Este domingo 26 de abril, Dávinson Sánchez jugará un clásico turco con Galatasaray ante Fenerbahçe a las 12:00 m. En Italia, Duván Zapata con Torino recibirá a Inter (11:00) y en Francia, Déiver Machado jugará a las 10:15 a.m. en el Nantes ante Rennes.

En Brasil, Jhon Arias con Palmeiras visitará este domingo a Bragantino a las 4:30 p.m. Mientras que a las 2:00 p.m. se enfrentarán José Enamorado y Miguel Monsalve a Sebastián Gómez en Gremio vs. Coritiba. Mateo Cassierra se medirá a Flamengo con Mineiro (6:30 p.m.).

Lea también: Conozca el rival del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania: ¿cuándo y a qué hora verlo?

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