Prueba de fuego para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en Inglaterra: agenda de los colombianos este fin de semana

Los futbolistas colombianos tendrán acción este sábado 25 de abril en el fútbol del Viejo Continente y de América, a menos de 50 días de que ruede el balón en el Mundial 2026.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tienen una prueba de fuego con el Crystal Palace cuando visiten a un necesitado Liverpool en Anfield desde las 9:00 a.m.

Luis Díaz jugará con el Bayern Múnich en condición de visitante ante el Mainz05 a partir de las 8:30 a.m. Es probable que su técnico, Vincent Kompany, ponga un equipo alterno.

Jhon Lucumí jugará en el Bologna-Roma a las 11:00 a.m. en la Serie A, en tanto que Johan Mojica defenderá la banda izquierda del Mallorca en el duelo ante Alavés (7:00 a.m.).