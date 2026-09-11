Con nuevo técnico, Puerta debuta en la Superliga de Grecia; conozca la jornada de los futbolistas colombianos este sábado

El estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo será el recinto donde Gustavo Puerta haga su debut en la Superliga de Grecia con el club más laureado del fútbol helénico, Olympiacos, cuando enfrenten al OFI Creta este sábado 12 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. con transmisión de Claro Sports. Para este duelo no solo se estrena el volante cafetero, también lo hará el vasco Imanol Alguacil como director técnico del equipo rojiblanco tras la salida del español José Luis Mendilibar, siguiendo así la línea de estilo español que tanto le agrada al dueño del club, Evangelos Marinakis. “Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil. Nacido el 4 de julio de 1971 en Orio, en el País Vasco, es un hombre de la casa de la Real Sociedad, club al que ha estado vinculado durante años tanto como futbolista como entrenador”, escribió el club en un comunicado. Gustavo Puerta, por su parte, viene de anotar en el sufrido triunfo del cuadro de El Pireo ante el Volo por 3-2 el pasado martes 9 de septiembre en la Copa de Grecia.

Prueba de fuego para Muñoz

De otro lado, con solo un par de semanas en el Nottingham Forest, Daniel Muñoz apunta a ser titular en el duelo entre los “Reds” y el Aston Villa por la cuarta fecha de la Premier League. El lateral colombiano fue un pedido expreso del técnico austriaco Oliver Glasner, quien mencionó que Muñoz estaba en forma para ser el carrilero del equipo. Este duelo será este sábado en el Villa Park ante el actual campeón de la Europa League a las 9:00 a.m. con transmisión de Disney+. También a las 9:00 a.m. Jefferson Lerma y el Crystal Palace buscan recuperar su mejor versión cuando reciban en Selhurst Park al Ipswich Town. En Disney+ se podrá ver el compromiso. Siguiendo en el fútbol inglés, aunque en la segunda división, el volante canterano de Atlético Nacional, Jhon Solís, estará con el Birmingham City tras recuperarse de una lesión leve. El duelo será ante el Derby County, y la transmisión se puede seguir en Disney+ desde las 6:30 a.m. Mientras tanto, en Italia, Yerry Mina puede tener unos minutos en el partido entre Atalanta y Cagliari (1:45 p.m. por Disney+), donde el central será parte de la visita.

Jhon Arias en clásico paulista

El Brasileirao tendrá hoy uno de los grandes clásicos del país cuando Palmeiras y Sao Paulo se enfrenten en el Nubank Park en una edición más del “Choque-Rei”, entre los dos clubes más laureados de Sao Paulo. Y allí estará Jhon Arias liderando el ataque del local. El duelo será a las 4:30 p.m. y será televisado por Win Sports. Más temprano, a las 2:00 p.m., el Mineiro de Kevin Castaño y Mateo Cassierra recibe a Fluminense de Kevin Serna y Julián Millán. Se podrá ver por Win Fútbol+. A las 4:00 p.m., el Vasco da Gama de Carlos Cuesta, Carlos Gómez, Johan Rojas y Marino Hinestroza visita a Gremio. Por último, a las 3:30 p.m. hora colombiana, el River Plate, con el atacante Rafael Santos Borré, visita a Atlético Tucumán por la liga de Argentina. Transmite ESPN. Lea también: 5 mundialistas, el jugador más caro del torneo y los dos “10”: así quedaron las plantillas de Nacional y DIM